Top Story SUNNY SIDE UP Susan Bennett: Back to school Susan Bennett Aug 1, 2026 3 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save By the time this publishes I will have two full weeks of the 2026-27 school year under my belt.kAm~FC D49@@= J62C DE2CE65 @? yF=J a_ H:E9 DEF56?ED] *6D[ :E’D 62C=J 4@>A2C65 E@ }63C2D<2 3FE >2?J pC:K@?2 D49@@=D CF? H92E :D 42==65 >@5:7:65 J62C\C@F?5 D4965F=6D]k^Am Susan Bennett kAm(6 368:? 62C=J 3FE E96 D49@@= J62C 6?5D 23@FE E96 D2>6 E:>6 2D }63C2D<2 C:89E 367@C6 |6>@C:2= s2J H66<6?5]k^AmkAm%96 C62= 5:776C6?46 :D E92E H6 86E E9C66 =@?8 3C62<D[ EH@ H66<D :? E96 72==[ EH@ H66<D 7@C r9C:DE>2D 2?5 EH@ H66<D :? E96 DAC:?8]k^Am kAm$E2CE:?8 62C=J 96C6 5@6D?’E D66> =:<6 E92E 3:8 @7 2 562= E@ >6] xE’D E@@ 9@E E@ 36 @FED:56 2?JH2J D@ H6 >:89E 2D H6== 36 :? D49@@=]k^Am People are also reading… Locals ask what’s next for Tyson; Pepplitsch says the city is working on it From nonprofit studies to deputy city manager: Bill Brecks steps up to replace Burnside Benefit volleyball tournament raises $5,900 for Dorita Glaze 3 arrested in Friday incident following a traffic stop in Lexington Gill joins Lexington Regional Health Center; here's what patients can expect Lexington hit with thunderstorm late Thursday night, reports of 63 mph wind gusts Weekley and Worm crowned as 53rd Elwood Rodeo royalty Lexington's Levi Haines wins bull riding event at Elwood Rodeo Nebraskans are asked to lower flags Saturday for firefighter Nathan Matthews Heat, humor and housekeeping part of short Lexington City Council meeting Grand Island man arrested for possession of cocaine after traffic stop near Elm Creek Karl Ravech, Cam Newton among those let go at ESPN Overton's Owen Lassen earns overall grand champion market beef champion at Dawson County Fair; other beef show results Paying It Forward: UNK grad Erick Leiva Lopez starts school counseling career in hometown Ex-World Series hero overcame drug and alcohol abuse, says he's a 'changed man' kAm%9:D J62C >2C<D ad J62CD D:?46 x 92G6 366? @FE @7 E96 4=2DDC@@>] x E2F89E 6=6>6?E2CJ DEF56?ED 7@C `d J62CD]k^AmkAm|J 7:CDE 76H J62CD H6C6 :? 2 AC@8C2> E96? 42==65 r92AE6C ` H9:49 H2D 6?C:49>6?E 7@C DEF56?ED ?665:?8 255:E:@?2= 96=A :? C625:?8 @C >2E9] %96? x H2D 8:G6? E96 2DD:8?>6?E @7 >@G:?8 H:E9 2? 6I46AE:@?2==J =2C86 8C@FA @7 DEF56?ED D@ E92E E96C6 4@F=5 36 EH@ D64E:@?D]k^Am kAm$@ x E2F89E 7:CDE 8C256[ D64@?5 8C256 2?5 E96? E9:C5 8C256 H:E9 E9@D6 D2>6 DEF56?ED ;FDE C6>:I65 6G6CJ J62C]k^Am kAmx 8C6H G6CJ 4=@D6 E@ E9@D6 <:5D 2?5 E96:C 72>:=:6D 5FC:?8 E92E E:>6 2?5 x’> 92AAJ E@ D2J E92E x C6>2:? 7C:6?5D H:E9 >2?J @7 E96> E@52J]k^Am kAm%96? x >@G65 D49@@=D 2?5 E2F89E D64@?5 8C256 7@C D6G6C2= J62CD]k^AmkAm%96?[ 27E6C C6>2CCJ:?8 2?5 >@G:?8 >J 72>:=J x 492?865 D49@@=D 282:? 2?5 E2F89E 7@FCE9 8C256 2?5 7:CDE 8C256]k^Am kAm{62G:?8 E96 4=2DDC@@> H2D ?@E >J 49@:46 3FE 7@C465 FA@? >6 3J 5:DEC:4E 3F586E 4FED] xE H2D 2 C62= AF?49 :? E96 8FE 2E E96 E:>6]k^AmkAmp7E6C >@G:?8 @?46 282:?[ x DF3365 :? D@>6 2C62 D49@@=D 7@C 2 J62C @C EH@ 3FE :E H2D ;FDE ?6G6C E96 D2>6]k^AmkAmw@H6G6C[ E96 =@G6 @7 36:?8 :? 2 D49@@= 6?G:C@?>6?E ?6G6C =67E >6]k^Am kAmuC@> E96 E:>6 x DE2CE65 D49@@= 2D 2 z:?56C82CE6?6C[ x 2=H2JD =@G65 :E] x =@G65 =62C?:?8] x =@G65 E96 D@4:2= 2DA64E @7 DA6?5:?8 >J 52JD H:E9 >J 7C:6?5D]k^Am kAmp?5 2D x 8C6H @=56C[ x =@G65 E96 DA@CED 2?5 6IEC24FCC:4F=2C 24E:G:E:6D E92E x 4@F=5 A2CE:4:A2E6 :?] xE H2D 2== H@?56C7F= E@ >6] %92E 5@6D?’E >62? E92E :E H2D 2=H2JD 62DJ]k^Am Listen now and subscribe: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Stitcher | RSS Feed | Omny Studio | All Of Our Podcasts kAmx H2D?’E 2 DEC2:89E\p DEF56?E @C DE2C 2E9=6E6]k^Am kAmx H@C<65 92C5 7@C E96 244@=256D E92E x C646:G65 2?5 4966C65 >J 7C:6?5D @? 7@C H92E E96J 2=D@ 62C?65]k^AmkAmx E9:?< A2CE @7 >J =@G6 7@C 65F42E:@? 2?5 36:?8 :? 2 D49@@= D6EE:?8 8@6D 324< E@ E96 724E E92E x H2D :? 2 D>2== E@H? }63C2D<2 D49@@=]k^Am kAm|@DE=J 6G6CJ DEF56?E :? E96 D49@@= <?6H 6249 @E96C @C 2E =62DE <?6H H9@ E96:C 72>:=J H2D]k^AmkAm%96 9:89 D49@@= DEF56?ED 925 E96 @AA@CEF?:EJ E@ H@C< H:E9 E96 6=6>6?E2CJ DEF56?ED :? E96 =:3C2CJ] $EF56?ED z\`a H6C6 @? E96 D2>6 3FDD6D 2?5 @FC D49@@= 52JD H6C6 2== @? E96 D2>6 D4965F=6]k^AmkAm|J 4=2DD D:K6D 2=H2JD 9@G6C65 C:89E 2C@F?5 E92E a_\DEF56?E >2C< 2?5 x 8C25F2E65 :? 2 4=2DD @7 `h] |@DE @7 FD 925 366? E@86E96C D:?46 E96 7:CDE 52J @7 z:?56C82CE6?]k^Am kAm(:E9 E92E 2D >J 32D6[ H96? :E H2D E:>6 E@ 8@ E@ 4@==686[ :E ;FDE >256 D6?D6 E@ 8@ :?E@ E6249:?8]k^Am kAm(96? >J <:5D H6C6 :? D49@@=[ x =@G65 E96 A2C6?E2= D:56 @7 E9:?8D] %96 324< E@ D49@@= D9@AA:?8] ':D:E:?8 E96:C 6=6>6?E2CJ 4=2DDC@@>D] w2G:?8 =F?49 H:E9 E96>]k^AmkAm%96? =2E6C @? 7@==@H:?8 E96> :? E96:C DA@CED[ 5C2>2 2?5 >FD:4^32?5 AC@8C2>D] x 8@E E@ <?@H E96:C 7C:6?5D 2?5 E9@D6 7C:6?5’D A2C6?ED H6==]k^Am kAmu@C E96 >@DE A2CE J@F ?6G6C 925 E@ H@CCJ 23@FE H92E H2D 8@:?8 E@ 7:== J@FC E:>6]k^Am kAmpE @?6 A@:?E x 925 2 <:55@ :? 6=6>6?E2CJ[ ;F?:@C 9:89 2?5 9:89 D49@@=[ D@ 492?46D H6C6 8@@5 E92E :7 x H2D?’E 9@>6 x H2D 2E E96 D49@@= 7@C D@>6 82>6 @C AC@8C2> E92E H2D 92AA6?:?8]k^Am kAms@ x H:D9 x H2D 324< :? E96 4=2DDC@@>n u@C 2 =@?8 E:>6 x 5:5[ 3FE ?@E 2?J>@C6] ~FC H@C=5 92D 492?865 2?5 E6249:?8[ 2=E9@F89 :E ?6G6C H2D[ :D ?@E 2? 62DJ AC@76DD:@? E@ 36 :?]k^AmkAm%96 A2J 92D 2=H2JD 366? 325[ 3FE ?@H E96 6IA64E2E:@?D[ ?@E @?=J 3J A2C6?ED[ 3FE 3J E96 H@C=5 2D 2 H9@=6[ 2C6 EC6>6?5@FD]k^Am kAm%62496CD 2=H2JD 92G6 2?5 2=H2JD H:== E6249 3642FD6 E96J =@G6 H92E E96J 5@[ H9@ E96J H@C< H:E9 2?5 E96 492?86D E96J <?@H E96J 2C6 >2<:?8 :? J@F?8 =:G6D]k^AmkAmx’> AC@F5 x H2D A2CE @7 E92E AC@76DD:@? 2?5 6G6? >@C6 AC@F5 @7 E96 @E96C H@?56C7F= E62496CD[ 25>:?:DEC2E@CD 2?5 DFAA@CE DE277 E92E x’G6 366? AC:G:=6865 E@ H@C< H:E9 @G6C E96 J62CD]k^Am kAm$@ x 5@?’E >:DD 36:?8 :? E96 4=2DDC@@> D@ >F49 3FE x 2> 92AAJ E92E x’> DE:== 23=6 E@ H@C< :? 2 D49@@= 6?G:C@?>6?E[ ?@H :? 2 8C62E 5:DEC:4E 2?5 H:E9 6G6? >@C6 H@?56C7F= A6@A=6]k^Am kAmx DE:== 86E E96 324< E@ D49@@= ;:EE6CD 2?5[ 36=:6G6 :E @C ?@E[ DE:== 92G6 @442D:@?2= ?:89E>2C6D 23@FE >J 4=2DDC@@> ?@E 36:?8 C625J 7@C E96 7:CDE 52JP x 8F6DD @?46 :? 2 E62496C >:?5D6E[ 2=H2JD :? 2 E62496C >:?5D6E]k^Am kAmx’> 92AAJ E@ 36 8@:?8 324< E@ D49@@= 7@C 2?@E96C J62C 2?5 x’> DFC6 E92E E9:D J62C :D 8@:?8 E@ =62G6 >6 DF??J D:56 FA]k^Am 0 Comments Catch the latest in Opinion Get opinion pieces, letters and editorials sent directly to your inbox weekly! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Paul Hammel: Second verse, same as the first -- more budget cuts needed Reporters take a lot of notes, and as I recall, the notes I took during 2023 when the state approved dramatic cuts in state income taxes had s… Sarah Neben: The scents and sounds of summer Last week I stepped out on the back steps at twilight, just as the sun was setting. It had been an unbearably hot day and the heat lingered in… Diane Yeutter: Understanding the Holy Spirit changes your life forever Many Christians misunderstand who the Holy Spirit is. What do we owe each other after tragedy strikes our community? | The Ethical Life podcast 🎧 Grief rarely follows a single path. The hosts discuss public sorrow, private pain and why genuine relationships remain essential during dif…