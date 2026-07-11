Top Story POSITIVE VIBES FOR POSITIVE LIFE Sarah Neben: The week of hard emotions Jessica Kennedy Jul 11, 2026 5 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save I have dubbed this past week as “the week of emotions.” July 9 marked one year since my diagnosis of small lymphocytic lymphoma, and July 11 was the date my dad, Tom, passed away in 2015.kAmkDA2?mx 7@F?5 :E :C@?:4 E92E x C646:G65 E9:D 5:28?@D:D ?62C=J `_ J62CD E@ E96 52J @7 >J 525’D 562E9 7C@> AC@DE2E6 42?46C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx? ECFE9[ x H2D?’E E6CC:3=J DFCAC:D65 3J E96 7:?5:?8D @7 E96 3:@ADJ] x 925 366? 5@:?8 2 =@E @7 C6D62C49 2?5 DEF5J:?8 23@FE >J DJ>AE@>D[ 2?5 x 925 ?2CC@H65 :E 5@H? E@ 2 4@FA=6 @7 E9:?8D E92E :E >:89E 36]k^DA2?mk^Am Sarah Neben kAmkDA2?m$@[ H96? E96 7:?5:?8D 42>6 324< @? yF=J h[ x 925 AC6A2C65 >JD6=7 E92E :E >@DE =:<6=J H2D D@>6 7@C> @7 42?46C]k^DA2?mk^Am People are also reading… Nebraskan accused in plot to kill the president seemed to blossom in college before troubling turn, friends and classmates say Lexington's Patrick Martin wins tie-down roping event at Sumner's 75th annual rodeo Russian daredevils unfurl banner atop New York's Empire State Building in proposal stunt Speedway set to swap basketball and volleyball for pickleball Dorita Glaze selected to benefit from Joe Torres Sand Volleyball tournament fundraiser City of Lexington hosts music, fireworks and food trucks ahead of Independence Day Gunner Thompson's sixth inning homerun drives in three runs as Gothenburg tops Lexington 8-0 David Hoffmann is investing millions to preserve local newspapers Crossroads Mission Avenue opens reimagined homeless shelter Final defendant in 2023 North Omaha mass shooting takes plea; 60 years in prison possible Omaha students get moment to shine at World Cup game in Kansas City Hundreds line the streets of Sumner for the annual Fourth of July parade I-80 Overton East experiencing road work beginning July 15 Omaha man, 19, receives probation after fatal 2024 downtown shooting Kearney youth center scandal snowballs as fourth ex-worker arrested, another sent to jail kAmkDA2?m$E:==[ E92E H@C5[ 42?46C[ 492?86D J@FC =:76]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx D92C65 H:E9 s2? E92E J@F ?@ =@?86C =@@< 2E E9:?8D E96 H2J J@F 5:5 367@C6] *@F D66 E9:?8D E9C@F89 2? 6?E:C6=J 5:776C6?E =6?D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m!C:?46DD z2E6[ E96 7FEFC6 BF66? @7 t?8=2?5[ H2D 5:28?@D65 H:E9 42?46C :? u63CF2CJ a_ac]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m$96 D2:5 E92E “96C 42?46C ;@FC?6J 92D 366? 2? F?AC65:4E23=6[ =:76\492?8:?8 6IA6C:6?46 E92E AC@7@F?5=J 27764ED ?@E ;FDE E96 3@5J[ 3FE 2=D@ E96 >:?5[ 6>@E:@?D 2?5 DA:C:E]”k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m$96 6>A92D:K65 E92E “42?46C 7@C46D J@F E@ 4@?7C@?E J@FC GF=?6C23:=:E:6D[Q 2?5 E92E “:E :D 92C5 7@C E96 =@G65 @?6D” H9@ 2=D@ F?56C8@ E96 6>@E:@?2= DEC2:? @7 E96 5:28?@D:D]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mx F?56CDE2?5 2?5 28C66 H:E9 6G6CJE9:?8 D96 D2:5]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx? E96 368:??:?8[ 27E6C x C646:G65 E96 ?6HD[ x 56G@FC65 2?5 D4@FC65 6G6CJ 3:E @7 :?7@C>2E:@? @? E96 :?E6C?6E x 4@F=5 7:?5 23@FE D>2== =J>A9@4JE:4 =J>A9@>2] !C@323=J E@@ >F49 :7 x 2> 36:?8 9@?6DE]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mx H2D C625:?8 2CE:4=6D 7C@> >65:42= ;@FC?2=D[ 2?5 x 5:5?’E F?56CDE2?5 >F49 @7 E96 E6C>:?@=@8J H9:49 @?=J 4@?7FD65 >6 C2E96C E92? 96=A65 >6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mqFE x 2> 2 56E2:=\@C:6?E65 A6CD@?[ 2?5 x H2?E65 E@ 36 2C>65 H:E9 2D >F49 :?7@C>2E:@? 2D x 4@F=5]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m}@H E92E 2 J62C 92D A2DD65[ x 7:?5 E92E x C2C6=J C625 >F49 @7 2?JE9:?8 23@FE E96 5:D62D6 W2=E9@F89 DF886DE65 2CE:4=6D 2C6 4@?DE2?E=J A@AA:?8 FA 7@C >6 @? u2463@@<X]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m%96 @?=J E9:?8 x 92G6 =@@<65 2E =2E6=J :D E96 5:776C6?E EJA6D @7 EC62E>6?E 8:G6? 2D E92E >2J 36 :? >J 7FEFC6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m~?6 8@@5 E9:?8 :D E92E >2?J ?6H >65:4:?6D 92G6 4@>6 @FE :? E96 =2DE E6? J62CD H9:49 2C6 42==65 “E2C86E65 E96C2A:6DQ C2E96C E92? EC25:E:@?2= 496>@E96C2AJ]k^DA2?mk^Am Listen now and subscribe: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Stitcher | RSS Feed | Omny Studio | All Of Our Podcasts kAmkDA2?m%96D6 92G6 4@>6 23@FE 5F6 E@ A2E:6?EDV H:==:?8?6DD E@ A2CE:4:A2E6 :? 4=:?:42= EC:2=D[ 2?5 7@C E92E x 2> G6CJ 8C2E67F=]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mv@:?8 7@CH2C5[ x H2?E E@ 5@ >J 36DE E@ DE2J A@D:E:G6 2?5 7@4FD @? E96 8@@5 E9:?8D 2?5 ?@E E96 325] %92E H@?’E 36 62DJ 2D x 42??@E D66 E96 A2E9 29625 @7 >6]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mp82:?[ x EFC? E@ E96 H@C5D @7 !C:?46DD z2E6 H9@ D2:5[ “w62=:?8[ H96E96C A6CD@?2= @C 4@==64E:G6[ :D ?@E ;FDE 23@FE 7:I:?8 H92E :D HC@?8] xE :D 23@FE 7:?5:?8 32=2?46 :? 9@H H6 =:G6] q6EH66? 677@CE 2?5 2446AE2?46[ 36EH66? 4@?EC@= 2?5 ECFDE[ 36EH66? E9:?<:?8 2?5 D:>A=J 36:?8] q642FD6 :? E96 6?5[ 3C2G6CJ :D?’E ;FDE 23@FE AFD9:?8 7@CH2C5] xE :D 23@FE <?@H:?8 9@H E@ DE2J 8C@F?565[ 4@??64E65 2?5 AC6D6?E[ ?@ >2EE6C E96 E6CC2:? @C =2?5D42A6 J@F 2C6 H2=<:?8]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|J 525 =67E E9:D 62CE9 `` J62CD 28@ @? yF=J ``]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mw6 A2DD65 2H2J :? E96 >:55=6 @7 E96 ?:89E 5FC:?8 2 76C@4:@FD E9F?56CDE@C> H:E9 =@ED @7 =:89E?:?8 2?5 E9F?56C H9:49 H6 E9@F89E H2D 2AAC@AC:2E6] }@?6 @7 FD H6C6 H:E9 9:>[ H9:49 x DE:== 766= E6CC:3=6 23@FE E@ E9:D 52J]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m(6 925 AFE 525 @? 9@DA:46 42C6 62C=:6C :? E96 H66<]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m~? uC:52J[ yF=J `_[ a_ad[ H6 DA6?E >@DE @7 E96 52J H:E9 9:> 2?5 H6 H6C6 4@>7@CE65 E92E 9:D G:E2= D:8?D D66>65 DE23=6 2?5 E96C6 H2D?’E >F49 492?86]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m(6 H6C6 2== E:C65 D@ H6 76=E H6 4@F=5 9625 9@>6 7@C 2 H9:=6 D@ H6 4@F=5 86E D@>6 C6DE]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mx H@?’E 6G6C 7@C86E E96 A9@?6 42== E92E 42>6 2C@F?5 bib_ 2]>] E92E >@C?:?8 H96? >@> E@=5 >6 E92E 525 925 A2DD65 2H2J]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mx <?6H 9@H D:4< 96 H2D[ 3FE x DE:== H2D?’E AC6A2C65] x 5@?’E <?@H :7 J@F 6G6C 42? 36]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96C6 :D E96 @=5 D2J:?8 “E:>6 962=D 2== H@F?5D]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx 5@?’E <?@H :7 x 28C66 H:E9 E92E DE2E6>6?E] (92E x H@F=5 D2J :D E92E E96 DE23 @7 A2:? 7C@> =@DD :D ?@E 2D D92CA 2D :E FD65 E@ 36[ 3FE E96 A2:? :D DE:== E96C6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx >:DD 525 ;FDE 2D >F49 2D x 5:5 H96? H6 =@DE 9:> :? a_`d] x >:DD 9:D 3@@>:?8 =2F89[ 9:D 3:8 362C 9F8D[ 9:D 9@?6DEJ[ 9:D D>:=6[ 9:D 4C2KJ DE@C:6D[ 9:D H:D5@> 2?5 25G:46 :? 2== E9:?8D]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mx >:DD E92E 96 5:5?’E 86E E@ D66 9:D 8C2?549:=5C6? 8C@H FA E@ 36 D@>6 AC6EEJ 2>2K:?8 9F>2? 36:?8D Wx 42? D2J E92E 3642FD6 x 2> E96:C >@>X]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx >:DD E92E 96’D ?@E 96C6 E@ 96=A E2<6 42C6 @7 >@> ?@H E92E D96 ?665D D@ >F49 >@C6 42C6]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mw6 4@F=5 92G6 96=A65 8F:56 FD E9C@F89 E96 >:?6 7:6=5 @7 6>@E:@?D[ @7 DECF88=6D H:E9 :?DFC2?46[ E96 52:=J BF6DE:@?D x 92G6 23@FE H96E96C x 2> 5@:?8 E96 C:89E E9:?8 7@C 96C]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m|@> D2:5 E96 52J 27E6C 525 5:65[ “w6 H2D 2 3:8 >2?[ 2?5 96 H:== =62G6 2 3:8 9@=6 369:?5 E92E H:== ?6G6C 36 7:==65]” p>6? E@ E92E]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m(9:=6 x DECF88=65 E9:D H66< H:E9 2 C@==6C4@2DE6C @7 6>@E:@?D 2?5 766=:?8D[ x 2=D@ <?@H 9@H E@ AFE >J ECFDE :? E96 @?6 H9@ H:== ?6G6C 36 D92<6?] r@CC:6 %6? q@@> HC@E6[ “}6G6C 36 27C2:5 E@ ECFDE 2? F?<?@H? 7FEFC6 E@ 2 <?@H? v@5]”k^DA2?mk^Am 0 Comments Catch the latest in Opinion Get opinion pieces, letters and editorials sent directly to your inbox weekly! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Jessica Kennedy Author email Follow Jessica Kennedy Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Related to this story Most Popular Diane Yeutter: Trusting God’s plan takes courage and trust God wants good things for you and has a plan for your life. Sarah Neben: Happy 250th birthday, America The Fourth of July is one of my favorite holidays behind Christmas. Paul Hammel: Maybe smartphones don't make us 'smart' A good buddy has a favorite saying: “We’re all smart. We have smartphones.” Susan Bennett: Independence Day With a flash and a bang, here we are in July! Is starting over an act of courage or an act of escape? | The Ethical Life podcast 🎧 The hosts explore personal reinvention, lifelong obligations and whether pursuing fulfillment can justify leaving behind commitments, relat…