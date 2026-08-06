Aristh Rodriguez-Linares’ jury trial continued Wednesday and Thursday morning with more witnesses taking the stand for the state.
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