Top Story Spotlight Topical Western Nebraska Football Top 5s Sidney, Hemingford and Garden County kick off 2026 in our top spots Andrew Bottrell Aug 17, 2026 8 hrs ago 0 Sidney’s Rhys Dorcey (22) runs the ball during the first half of the Nebraska Class C1 State Football Championship at Memorial Stadium in Lincoln on Nov. 25, 2025. MATTHEW MUELLER, OMAHA WORLD-HERALD Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Andrew Bottrell 11-mank@=mk=:mkAm$:5?6J — %96 #65 #2:56CD H6C6 CF??6CD FA :? r=2DD r` =2DE J62C 2?5 >FDE C6A=246 BF2CE6C324< p=6< s@EJ 2?5 E96:C E9C66 E@A E24<=6CD @? 5676?D6] qFE `[c__\J2C5 CFD96C #9JD s@C46J C6EFC?D E@ >@E@C E96 @776?D6 2?5 E96 #65 #2:56CD D9@F=5 36 @?6 @7 H6DE6C? }63C2D<2’D E@A ``\>2? 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