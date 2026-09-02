Spotlight Top Story ‘It’s what I want to do forever’: UNK student Ryan Arbuthnot finds his future on the family ranch TYLER ELLYSON UNK Communications Sep 2, 2026 3 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save SUMNER — Ryan Arbuthnot leaned back in a rocking chair on the front porch of his parents’ house, looking across the rolling hills and pastures that surround the family ranch north of Sumner. Ryan Arbuthnot chats with his parents, Stephani and George, at the family ranch north of Sumner. Jessica Kennedy kAm}2E:G6 AC2:C:6 8C2DD6D 2?5 H:=57=@H6CD DEC6E4965 24C@DD E96 @A6? =2?5D42A6[ 4C62E:?8 2? :5J==:4 324<5C@A 2D 42EE=6 8C2K65 :? E96 5:DE2?46]k^AmkAm%9:D :D H96C6 E96 &?:G6CD:EJ @7 }63C2D<2 2E z62C?6J 28C:3FD:?6DD DEF56?E 766=D >@DE 2E 9@>6]k^AmkAm“xE >62?D 6G6CJE9:?8[” 96 D2:5] “(6’C6 C:89E :? E96 962CE @7 }63C2D<2] %96 =2?5 :D 8C62E[ 2?5 H6 H2?E E@ <66A :E E92E H2J[ E@@]”k^Am kAmu@C pC3FE9?@E[ E9:D A:646 @7 8C@F?5 C6AC6D6?ED >@C6 E92? 2 A:4EFC6DBF6 A=246 E@ =:G6] xE’D 9:D =:G6=:9@@5[ 9:D 72>:=J’D =6824J 2?5 E96 7FEFC6 96’D 2=C625J H@C<:?8 E@ 3F:=5]k^Am People are also reading… Lexington City Council approves ordinance for former Tyson property funding project Tyler Thorell scores 3 touchdowns in Lexington’s 23-21 win over Holdrege Propp sisters combine for 21 kills in Cozad’s reverse sweep of Lexington Tuesday 25-year-old Lexington man arrested for sexual assault If the Chicago Bears are going to Indiana, then go already Gothenburg volleyball wins in four over Cozad Thursday Gal and Goat to host inaugural Fall Garlic Fest; giving back to the community they love Gothenburg holds on to win football rivalry over Cozad LVFD gains valuable training in Holdredge FOOTBALL BRIEF: Lexington wins 100th series matchup over Holdrege, leads series 54-42 Emersyn Propp puts down 18 kills in Cozad's Hall of Fame Jamboree sweep of Brady Dan Osborn staffers infiltrated small Nebraska political party and tried to dissolve it First annual Lipedema Run and Walk held at Cozad Wellness Center Hi-Line football falls 50-12 in Thursday home opener to Wilcox-Hildreth Overton takes sixth at home volleyball invite kAm“x’G6 ;FDE 72==6? :? =@G6 H:E9 E9:D H2J @7 =:76[” 96 D2:5[ “2?5 :E’D H92E x H2?E E@ 5@ 7@C6G6C]”k^AmkAmkDEC@?8m#6H2C5:?8 (@C<k^DEC@?8mk^AmkAmpC3FE9?@E 8C6H FA 2C@F?5 28C:4F=EFC6[ 2EE6?5:?8 $F>?6C\t55JG:==6\|:==6C $49@@=D 2?5 A2CE:4:A2E:?8 :? uup] w:D 72E96C[ v6@C86[ 8@E :?E@ E96 42EE=6 3FD:?6DD D6G6C2= J62CD 28@[ :?:E:2==J C2?49:?8 @? D92C6D 367@C6 6DE23=:D9:?8 9:D @H? 96C5]k^Am kAm%@52J[ E96 72>:=J @A6C2E:@? :?4=F56D >@C6 E92? c__ 9625 @7 $:>>6?E2=\p?8FD 42EE=6 DAC625 24C@DD D6G6C2= AC@A6CE:6D 2?5 >@C6 E92? b[___ 24C6D] %96J C2:D6 2=72=72 2?5 AC2:C:6 92J[ 2D H6==]k^Am kAmpC3FE9?@E 92D 9:D @H? DE2<6 :? E96 @A6C2E:@?[ H:E9 f_ 4@H\42=7 A2:CD 2?5 `d C6A=246>6?E 96:76CD] (96? 96’D ?@E 2EE6?5:?8 4=2DD6D 2E &}z[ 96’D H@C<:?8 H:E9 E96 42EE=6 @C 96=A:?8 9:D 72E96C :?DE2== 2?5 C6A2:C 46?E6C A:G@E :CC:82E:@? DJDE6>D]k^AmkAm%96 52JD 42? 36 =@?8 2?5 E96 H@C< 56>2?5:?8[ 3FE E92E’D A2CE @7 E96 2AA62=]k^Am kAm“p =@E @7 A6@A=6 FD6 E96 H@C5 D:>A=:4:EJ H96? E2=<:?8 23@FE E9:D H2J @7 =:76[ 3FE :E’D ?@E D:>A=6] %96C6’D 2 =@E E92E 8@6D :?E@ :E[” pC3FE9?@E D2:5] “u@C >6[ E96C6’D 2 AC:56 724E@C] *@F’C6 96=A:?8 7665 E96 H@C=5 2?5 3FDE:?8 J@FC 3FEE 6G6CJ J62C E@ C2:D6 E96 36DE 42EE=6 J@F 42? 2?5 >2<6 DFC6 E96J DE2J 962=E9J]”k^Am kAmw:D 72E96C :D AC@F5 E@ D66 2?@E96C 86?6C2E:@? 6>3C246 E92E =:76DEJ=6]k^AmkAm“xE >2<6D >J 962CE 92AAJ[” v6@C86 D2:5] “(6 H@C< 92C5 E9@F89] *@F 92G6 E@ E@ >2<6 :E :? E9:D =:76]”k^Am kAmpC3FE9?@E DE2CE65 3F:=5:?8 9:D @H? 96C5 2E `h[ E2<:?8 @? C@F89=J Sad_[___ :? 563E E@ AFC492D6 42EE=6] w6 H2D 23=6 E@ D64FC6 E96 7:?2?4:?8 :? A2CE 3642FD6 9:D 72E96C 925 8:G6? 9:> `a 7:CDE\42=7 96:76CD 5FC:?8 9:D D6?:@C J62C @7 9:89 D49@@=[ AC@G:5:?8 E96 6BF:EJ 96 ?66565 7@C 2 =@2?]k^Am Ryan Arbuthnot checks cattle at his family’s ranch north of Sumner. Jessica Kennedy kAm%92E 6IA6C:6?46 D9@H65 9:> ;FDE 9@H 5:77:4F=E :E 42? 36 7@C J@F?8 A6@A=6 E@ 6?E6C AC@5F4E:@? 28C:4F=EFC6]k^Am kAm“x 8@E =F4<J[” 96 D2:5] “x H2D 3=6DD65 E@ 92G6 E96 @AA@CEF?:EJ x 5:5] x <?@H E96C6 2C6 <:5D >J 286 H9@ C62==J H2?E E@ 86E :?E@ E9:D 3FD:?6DD[ 3FE E92E 42? 36 2 492==6?86 :7 D@>63@5J 5@6D?’E E2<6 E96> F?56C E96:C H:?8]”k^Am kAm%9:CEJ J62CD 28@[ E96C6 H6C6 C@F89=J de[___ 72C>D 2?5 C2?496D :? }63C2D<2[ 244@C5:?8 E@ E96 &]$] s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC6’D }2E:@?2= p8C:4F=EFC2= $E2E:DE:4D $6CG:46] }@H[ E92E ?F>36C :D 23@FE cc[___ – 2 a`T 564=:?6] }2E:@?2==J[ E96 ?F>36C @7 72C>D 2?5 C2?496D 92D 5C@AA65 3J 23@FE `dT @G6C E92E E:>6]k^AmkAmpC3FE9?@E H2?ED 9:D 72>:=J’D @A6C2E:@? E@ 3F4< E92E EC6?5]k^AmkAm“x 9@A6 E9:D C2?49 =2DED 86?6C2E:@?D[” 96 D2:5] “vC@H:?8 FA :? E9:D =:76[ J629[ J@F’C6 H@C<:?8 2 =@E >@C6 E92? E96 2G6C286 <:5] p?5 :E DF4<D D@>6E:>6D] qFE x E9:?< :E >256 >6 2 36EE6C A6CD@? 2?5 2 36EE6C >2?]”k^Am kAmkDEC@?8m{62C?:?8 E96 qFD:?6DD $:56k^DEC@?8mk^AmkAmpC3FE9?@E <?6H 9@H E@ 42C6 7@C 42EE=6 2?5 AFE :? E96 A9JD:42= H@C< C6BF:C65 E@ CF? 2 C2?49] w6 42>6 E@ &}z E@ =62C? >@C6 23@FE E96 3FD:?6DD D:56]k^AmkAmx?:E:2==J 4@>>:EE65 E@ A=2J 7@@E32== 7@C E96 {@A6CD[ pC3FE9?@E’D 2E9=6E:4 42C66C 6?565 367@C6 :E 3682? 3642FD6 @7 2 3=@@5\4=@EE:?8 4@?5:E:@?] $E2J:?8 4=@D6 E@ 9@>6 C6>2:?65 :>A@CE2?E[ E9@F89[ 2?5 &}z 82G6 9:> E96 492?46 E@ 62C? 2? 28C:3FD:?6DD 568C66 H9:=6 4@?E:?F:?8 E@ H@C< @? E96 72>:=J @A6C2E:@? 23@FE c_ >:=6D 7C@> 42>AFD]k^Am kAm“q6:?8 23=6 E@ 4@>6 324< 2?5 96=A s25 2?5 36:?8 23=6 E@ 86E 2 8@@5 65F42E:@? 4=@D6 E@ 9@>6 :D C62==J ?:46[” 96 D2:5]k^Am kAm%96 &}z 28C:3FD:?6DD AC@8C2> 4@>3:?6D 3FD:?6DD 4@FCD6D H:E9 DA64:2=:K65 :?DECF4E:@? :? 2C62D DF49 2D 72C> 2?5 C2?49 >2?286>6?E[ 28C:4F=EFC2= >2C<6E:?8[ 7:?2?46 2?5 AC:46 >2?286>6?E]k^AmkAmu@C pC3FE9?@E[ E9@D6 =6DD@?D 92G6 :>>65:2E6 2AA=:42E:@?D]k^Am Listen now and subscribe: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | YouTube | RSS Feed | SoundStack | All Of Our Podcasts kAm“x <?6H 9@H E@ 5@ 2== E96 >2?F2= =23@C[ 3FE x 5:5?’E <?@H 9@H E@ 5@ 2== E96 A2A6CH@C<[” 96 D2:5]k^Am kAmw:D 4=2DD6D 92G6 E2F89E 9:> 9@H E@ AC6A2C6 32=2?46 D966ED 2?5 7:?2?4:2= AC@;64E:@?D[ 4@>>F?:42E6 H:E9 32?<6CD 2?5 @E96C 3FD:?6DD AC@76DD:@?2=D 2?5 >2C<6E 9:D 42EE=6] %96J’G6 2=D@ 6IA2?565 9:D ?6EH@C< H:E9:? E96 :?5FDECJ]k^Am kAm“$@>6 @7 E96> 7@C46 J@F E@ E2=<[ H9:49 :D 8@@5[ 3642FD6 J@F ?665 E92E :? E9:D 3FD:?6DD[” pC3FE9?@E D2:5] “*@F D66 D@>6 8FJD H9@ 5@ 2 C62==J 8@@5 ;@3 @? E96 C2?49[ 3FE E96J 5@?’E <?@H 9@H E@ 8@ @FE 2?5 E2=< E@ A6@A=6 2?5 8@ D6== E96:C 42EE=6] xE’D 2 8@@5 D<:== E@ 92G6]”k^AmkAm%92E H:==:?8?6DD E@ =62C? 2?5 2AA=J ?6H :562D DE2?5D @FE E@ 2DD:DE2?E AC@76DD@C y@5J w6C496?3249[ H9@ =625D E96 &}z 28C:3FD:?6DD AC@8C2> H:E9 EH@ @E96C 7F==\E:>6 724F=EJ >6>36CD]k^Am kAm“#J2? :D 2 5C:G6? DEF56?E H:E9 =@7EJ 3FE 249:6G23=6 42C66C 8@2=D[” D96 D2:5] “w6 :D H:==:?8 E@ =62C? 2?5 :D 2=H2JD =@@<:?8 7@C H2JD E@ 2AA=J H92E 96 :D =62C?:?8 :? E96 4=2DDC@@> E@ 9:D @H? @A6C2E:@?]”k^Am kAmkDEC@?8mqC:?8:?8 }6H x562D w@>6k^DEC@?8mk^AmkAm%92E 4@??64E:@? 36EH66? 4@FCD6H@C< 2?5 AC@5F4E:@? 28C:4F=EFC6 H2D 6DA64:2==J 6G:56?E E9:D DF>>6C]k^AmkAmpD A2CE @7 &}z’D 6IA6C:6?E:2= =62C?:?8 C6BF:C6>6?E[ r@==686 @7 qFD:?6DD 2?5 %649?@=@8J DEF56?ED 49@@D6 2>@?8 2? :?E6C?D9:A[ DEF5J 23C@25 6IA6C:6?46 @C 6?EC6AC6?6FCD9:A :?56A6?56?E DEF5J] pC3FE9?@E 49@D6 E96 =2EE6C[ H@C<:?8 H:E9 w6C496?3249 E@ 7@4FD DA64:7:42==J @? 9:D @H? @A6C2E:@?]k^Am kAmx?DE625 @7 4@>A=6E:?8 2 EC25:E:@?2= :?E6C?D9:A[ 96 6I2>:?65 H2JD E@ DEC6?8E96? E96 3FD:?6DD 96’D 2=C625J CF??:?8]k^Am kAmw6C496?3249 56G6=@A65 2DD:8?>6?ED E92E 6?4@FC2865 pC3FE9?@E E@ G:D:E @E96C @A6C2E:@?D[ >66E H:E9 AC@5F46CD 2?5 :?5FDECJ AC@76DD:@?2=D 2?5 5@4F>6?E E96 56E2:=D @7 9:D @H? C2?49 D@ 96 42? 36EE6C 4@>>F?:42E6 H:E9 32?<6CD[ 2EE@C?6JD 2?5 @E96C <6J A2CE?6CD]k^AmkAm“p? 28C:3FD:?6DD 568C66 96=AD DEF56?ED =:<6 #J2? AFE E@86E96C E96 DA64:7:4D 7@C 2? @A6C2E:@? 2?5 =62C? 9@H E@ 2?2=JK6 D:EF2E:@?D E@ >2<6 E96> 36EE6C 2?5 E@ ?6G6C D6EE=6 7@C ‘8@@5 6?@F89[’” w6C496?3249 D2:5] “x? 28C:3FD:?6DD 4@FCD6D[ H6 2C6 23=6 E@ E2<6 H92E DEF56?ED 2=C625J <?@H 2?5 6IA6C:6?46 2?5 AFD9 E96> 6G6? 7FCE96C E@ E9:?< @FED:56 E96 3@I] (6 42? E6249 E96> E@@=D E@ C6>2:? AC@7:E23=6 H96? C6EFC?:?8 E@ E96 72>:=J 72C> @C C2?49]”k^Am Ryan Arbuthnot is pictured on his family’s ranch north of Sumner. The UNK agribusiness student wants to protect the land and the way of life. Jessica Kennedy kAmx? pC3FE9?@E’D 42D6[ E92E >62?E D:EE:?8 5@H? H:E9 A6@A=6 :? E96 :?5FDECJ 2?5 2D<:?8 BF6DE:@?D 96 925?’E ?646DD2C:=J 2D<65 367@C6 – 9@H E96J DE2CE65[ 9@H E96:C @A6C2E:@?D 6G@=G65 2?5 H92E 2==@H65 E96> E@ DFCG:G6 24C@DD 86?6C2E:@?D]k^Am kAmxE’D E96 <:?5 @7 <?@H=6586 96 42? 3C:?8 5:C64E=J 324< E@ E96 C2?49]k^AmkAm“%96 4@??64E:@?D J@F >2<6 H:E9:? E96 28C:3FD:?6DD AC@8C2> 2C6 8C62E] yFDE 86EE:?8 E@ >66E E9@D6 A6@A=6 :D 2 C62==J 8@@5 @AA@CEF?:EJ[ 6DA64:2==J 7@C 2 8FJ =:<6 >6[” D2:5 pC3FE9?@E[ H9@ A=2?D E@ 8C25F2E6 :? s646>36C a_af]k^Am kAmkDEC@?8m!C6D6CG:?8 E96 uFEFC6k^DEC@?8mk^AmkAmpC3FE9?@E :D?’E :?E6C6DE65 :? D:>A=J >2:?E2:?:?8 E96 72>:=J @A6C2E:@?] w6’D =@@<:?8 7@C H2JD E@ >2<6 :E >@C6 677:4:6?E 2?5 DFDE2:?23=6]k^AmkAm#@E2E:@?2= 8C2K:?8 :D @?6 6I2>A=6]k^Am kAmp7E6C 2EE6?5:?8 2 8C2K:?8 D49@@= :? $@FE9 s2<@E2 =2DE DF>>6C[ pC3FE9?@E 3682? FD:?8 2 8C2K:?8 DE:4< E@ >62DFC6 E96 2>@F?E @7 7@C286 2G2:=23=6 :? 2 A2DEFC6] %92E :?7@C>2E:@? 96=AD 56E6C>:?6 9@H >2?J 52JD 42EE=6 D9@F=5 C6>2:? :? 2 A2CE:4F=2C 2C62 367@C6 >@G:?8[ 8:G:?8 8C2DD6D >@C6 E:>6 E@ C64@G6C 2?5 :>AC@G:?8 D@:= 962=E9]k^Am kAm%96 C6DF=ED 2C6 G:D:3=6 24C@DD E96 C2?49] pC3FE9?@E 92D ?@E:465 962=E9:6C 8C2DD 2?5 >@C6 H:=5=:76 D:?46 E96 72>:=J :>A=6>6?E65 E96 AC24E:46]k^Am kAm“xE’D 2 AC@46DD E92E H@C<D[ 2?5 :E H:== DFDE2:? J@FC D@:= 2?5 J@FC A=2?ED 2?5 J@FC ?2E:G6 8C2DD6D 7@C 86?6C2E:@?D :7 J@F 5@ :E E96 C:89E H2J[” 96 D2:5] “x H@F=5 =:<6 E@ 86E 6G6? 566A6C :?E@ :E]”k^Am kAmw6’D 4@?D:56C:?8 @E96C A@DD:3:=:E:6D[ E@@[ :?4=F5:?8 6IA2?5:?8 E96 72>:=J’D 72C>\E@\7:?:D9 3667 AC@5F4E:@?] %96J 4FCC6?E=J 7:?:D9 23@FE 2 5@K6? 42EE=6 2??F2==J[ 3FE pC3FE9?@E D66D A@E6?E:2= 7@C >@C6]k^Am kAmw6C496?3249 :D?’E DFCAC:D65]k^AmkAm“w6 :D 567:?:E6=J A2DD:@?2E6 23@FE C2?49:?8 2?5 28C:4F=EFC6[” D96 D2:5] “w6 92D 5@?6 9:D 9@>6H@C< @? E96 :?5FDECJ 2?5 92D :562D E@ >2<6 @A6C2E:@?D 36EE6C 2?5 >@C6 677:4:6?E] w6 D66>D E@ 36 2 AC@3=6>\D@=G6C 2E 962CE]”k^AmkAmpC3FE9?@E’D A=2?D 2C6 7:C>=J E:65 E@ E9:D A2CE @7 }63C2D<2]k^Am kAmw6 =:G6D 23@FE d >:=6D ?@CE9 @7 9:D A2C6?ED 2?5 H:== >2CCJ 9:D 7:2?4é6[ 76==@H &}z DEF56?E z:?D6J !7=2DE6C[ ?6IE DF>>6C] %96J 8@E 6?82865 2E@A pC3FE9?@E’D 72G@C:E6 9:== @? E96 C2?49[ 2?@E96C C6>:?56C @7 9@H 4=@D6=J 9:D 7FEFC6 :D 4@??64E65 E@ E96 =2?5]k^Am kAm%92E’D H92E 96 D66D 7C@> E96 C@4<:?8 492:C @? 9:D A2C6?ED’ 7C@?E A@C49 – ?@E D:>A=J 42EE=6[ 8C2DD 2?5 C@==:?8 9:==D[ 3FE 2 A=246 H@CE9 AC6D6CG:?8]k^AmkAmw6 766=D E96 D2>6 2EE249>6?E E@ E96 4=@D6\<?:E 4@>>F?:EJ 2C@F?5 9:>[ H96C6 ?6:893@CD DFAA@CE @?6 2?@E96C 2?5 uC:52J ?:89E 7@@E32== 42? 3C:?8 6G6? E96 3FDJ 92CG6DE D62D@? E@ 2 3C:67 A2FD6]k^Am kAm“xE’D C62==J 4@@= E@ D66] tG6CJ@?6 <:?5 @7 92D 6249 @E96C’D 324<[” pC3FE9?@E D2:5] “xE’D ;FDE 2 8C62E A=246 E@ 8C@H FA]”k^Am kAmp?5[ :7 6G6CJE9:?8 8@6D 244@C5:?8 E@ A=2?[ 2 8C62E A=246 7@C 9:D 72>:=J E@ C6>2:? 7@C 86?6C2E:@?D]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story