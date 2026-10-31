Top Story ALL THINGS NEBRASKA Paul Hammel: Economic development agency takes a hit at the wrong time Paul Hammel Oct 31, 2026 10 hrs ago 0 Tyson Foods said Nov. 21, 2025, it'll close the 3,212-employee operation Jan. 20, 2026. Jessica Kennedy, Lexington Clipper-Herald Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Paul Hammel By any measure, Nebraska needs folks pitching the economic opportunities in our state.kAm(6’G6 8@E 2? 23F?52?46 @7 92C5\H@C<:?8 A6@A=6] (6’G6 8@E 2>A=6 H2E6C 2?5 6=64EC:4 C6D@FC46D] p?5 H6’G6 8@E =2?5 — A=6?EJ @7 =2?5 — @? H9:49 E@ =@42E6 ?6H 3FD:?6DD6D]k^Am Paul Hammel Rebecca S. Gratz kAmqFE 3J D@>6 >62DFC6D[ @FC 64@?@>J :D?’E E96 36DE[ 2?5 H6’C6 DE:== DE:?8:?8 7C@> E96 =@DD @7 2 >2;@C 6>A=@J6C :? {6I:?8E@?[ %JD@? u@@5D[ 2?5 E96 b[a__ ;@3D :E AC@G:565]k^AmkAm$@ :E’D 2 AFKK=6 H9J E96 DE2E6 286?4J 492C865 H:E9 A:E49:?8 E96 DE2E6 E@ A@E6?E:2= 3FD:?6DD6D — E96 }63C2D<2 s6A2CE>6?E @7 t4@?@>:4 s6G6=@A>6?E — :D :? DF49 D@CCJ D92A6]k^Am People are also reading… Lexington residents can expect increase in utility bills starting Jan. 1 Edgewater Insurance to celebrate longtime agent Mary Reed’s retirement VOLLEYBALL: S-E-M earns bid to Class D2 District final, faces Wilcox-Hildreth for a fifth time Go Find It! 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