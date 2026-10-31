Top Story POSITIVE VIBES FOR POSITIVE LIFE Sarah Neben: Forced to be artsy Sarah Neben Oct 31, 2026 10 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Somewhere in the universe there is someone laughing — or maybe several folks are giggling. Sarah Neben kAmuC@> pF8FDE a_a` E@ |2J a_ac[ x D6CG65 2D 2? 2DD:DE2?E E62496C 2E $9:?:?8 $E2C !C6D49@@=] %9:D A@D:E:@? C6G@=G65 962G:=J 2C@F?5 AC6A2C:?8 2== E96 2CED 2?5 4C27ED AC@;64ED 7@C E96 DEF56?ED 2?5 DFAA@CE:?8 E96 5:C64E@C :? E96 4=2DDC@@>]k^AmkAmpCED 2?5 4C27ED[ 2D x 92G6 D2:5 AC6G:@FD=J[ 2C6 ?@E >J 7@CE6] $@>6 4C62E:G6 7@=<D 42? =@@< 2E 2 A:=6 @7 DEF77 2?5 D2J[ “x <?@H H92E x 4@F=5 >2<6 H:E9 E9:D]”k^Am kAmx =@@< 2E E96 D2>6 A:=6 2?5 H@?56C :7 2?J @7 :E ?665D E@ 36 E9C@H? 2H2J] xE’D E6CC:3=6 x <?@H[ 3FE E92E :D E96 H2J >J 3C2:? 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