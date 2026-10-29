Total and top donations, Dawson County races todd.vonkampen Oct 29, 2026 19 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The following are the combined total and top individual 2026 donations and spending (including in-kind values) for the listed candidates as of Oct. 19 in state and local Dawson County races.kAm%@ G:6H 4@>A=6E6 42>A2:8? 7:=:?8D[ G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^?254]?63C2D<2]8@G^G:6H\42>A2:8?\7:=:?8D\A6CD@?2=\7:?2?4:2=\5:D4=@DFC6D\A@E6?E:2=\4@?7=:4ED\=@33J:?8\C6A@CED\2?5\>@C6Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m9EEADi^^?254]?63C2D<2]8@G^G:6H\42>A2:8?\7:=:?8D\A6CD@?2=\7:?2?4:2=\5:D4=@DFC6D\A@E6?E:2=\4@?7=:4ED\=@33J:?8\C6A@CED\2?5\>@C6k^DEC@?8mk^2mkDEC@?8m]k^DEC@?8mk^Amk9amkDEC@?8m$%p%t #prt$k^DEC@?8mk^9am k9amkDEC@?8m&?:42>6C2=k^DEC@?8mk^9am People are also reading… Lexington residents can expect increase in utility bills starting Jan. 1 Edgewater Insurance to celebrate longtime agent Mary Reed’s retirement Go Find It! 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