Top Story ALL THINGS NEBRASKA Paul Hammel: ‘Rag-tag’ paid circulators spawn brewing scandal Paul Hammel Aug 29, 2026 11 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save You’ve barely stepped out of your car at the drug store when a disheveled person, toting a couple of clipboards, confronts you.kAm“pC6 J@F 2 C68:DE6C65 G@E6C :? }63C2D<2n” E96J 2D<]k^Am Paul Hammel Rebecca S. Gratz kAm%92E A6CD@?[ >2=6 @C 76>2=6[ :D 2 D:8?2EFC6 82E96C6C 7@C 2 }63C2D<2 :?:E:2E:G6 A6E:E:@? 5C:G6]k^AmkAm%96D6 A6@A=6 86E A2:5 3J E96 D:8?2EFC6[ D@ 8F6DD H92E[ E96C6’D 2? :?46?E:G6 E@ 36 288C6DD:G6]k^AmkAm%96C6 :D 2=D@[ :E 4=62C=J 2AA62CD[ 2? :?46?E:G6 E@ 277:I 72<6 ?2>6D @7 G@E6CD @? 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