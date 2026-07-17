Champions named in Dawson County 4-H small animal shows Ashley Mohler Jul 17, 2026 1 hr ago 0 2 min to read Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Despite the blazing heat Wednesday afternoon, the Stevens Arena bleachers were full of parents and participants for this year's Dawson County Fair 4-H Cat, Small Animal, Poultry and Rabbit Show.kAmyF=J `d E6>A6C2EFC6D H6C6 D@ H2C> E92E 4@?46C?D 7@C E96 2?:>2=D 4:C4F=2E65 E9C@F89@FE E96 2C6?2] r2ED H6C6 C6=62D65 324< E@ E96:C @H?6CD :>>65:2E6=J 27E6C E96:C 5:G:D:@? E@ 96=A AC6G6?E 962E\C6=2E65 :==?6DD 2?5 2D >2?J D9@H:?8D @7 6249 2?:>2= E92E 4@F=5 D276=J 36 A6C7@C>65 @? E96 D9@H:?8 E23=6 2E 2 E:>6 H6C6 5@?6 4@?D64FE:G6=J]k^AmkAm$@>6 72>:=:6D H6C6 23=6 E@ =62G6 @?46 E96:C 5:G:D:@? H2D 4@>A=6E6[ H9:=6 @E96CD H9@ 4@>A6E65 :? >F=E:A=6 42E68@C:6D C6>2:?65 :? E96 2C6?2 E9C@F89@FE E96 27E6C?@@?[ D:AA:?8 @? 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