Top Story Spotlight LEGION BASEBALL Lexington Legion juniors fall short to Loomis in Sunday matchup Jessica Kennedy Jun 15, 2026 Jun 15, 2026 0 1 of 4 Lexington shortstop Toran Kjar attempts to get the out on a throw to first base Sunday against Loomis in Lexington. Jessica Kennedy, Lexington Clipper-Herald Lexington's Kaden Barkmeier pitches a strikeout in the top of the second inning Sunday against Loomis in Lexington. Jessica Kennedy, Lexington Clipper-Herald Lexington's Mason Velasquez catches an infield fly ball for an out in the top of the fourth inning Sunday in the juniors' home loss to Loomis. Jessica Kennedy, Lexington Clipper-Herald Lexington's Noe Garcia readies for a pitch in the bottom of the fourth inning Sunday against Loomis in Lexington. Jessica Kennedy, Lexington Clipper-Herald Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Jessica Kennedy Lexington Heartland Chevrolet juniors lost their Sunday matchup 6-3 to Loomis in Lexington.kAm{6I:?8E@? 5C@AA65 E@ 2 d\e C64@C5 29625 @7 E96:C |@?52J 2H2J 82>6 282:?DE qC@<6? q@H]k^AmkAm%96 $F?52J 6G6?:?8 82>6 DE2CE65 H:E9 324<\E@\324< @FED 7@C {6I:?8E@? H:E9 z256? q2C<>6:6C @? E96 >@F?5]k^AmkAm|:8F6= #@5C:8F6K 8C23365 E96 7:CDE @FE :? 46?E6C 7:6=5 2?5 %@C2? z;2C E9C6H E96 D64@?5 @FE E@ 7:CDE 32D6]k^Am kAmq2C<>6:6C 82G6 FA 2 H2=< E92E F=E:>2E6=J =65 E@ {@@>:DV 7:CDE D4@C6]k^Am People are also reading… The G.O.A.T. soon will occupy former Wonderbowl site Johnson Lake tests positive for E. 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