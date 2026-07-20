The Heartland Chevrolet Show and Shine car show was held Sunday afternoon on the west side of the Dawson County Fairgrounds.
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