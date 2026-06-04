Top Story Spotlight Gothenburg Melons top Broken Bow in Monday matchup Jessica Kennedy Jun 4, 2026 3 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The Gothenburg Post 64 Melons juniors defeated Broken Bow Post 126 juniors 11-3 Monday, June 1 in Broken Bow.kAmv@E96?3FC8 :>AC@G65 E@ 2 a\` C64@C5 29625 @7 E96:C yF?6 e 82>6 282:?DE {@@>:D]k^AmkAm%96 |6=@?D 8@E @?6 CF??6C @? 32D6 :? E96 E@A @7 E96 7:CDE :??:?8 27E6C y2I@? t2C== H2D 9:E 3J 2 A:E49]k^AmkAmr2==6? y@9?D@? DECF4< @FE[ tG2? v6:D6C 8C@F?565 @FE 2?5 (:==:2> |4'2J 8C@F?565 @FE]k^AmkAmv6:D6C A:E4965 2 DEC:<6@FE :? 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