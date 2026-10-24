Top Story POSITIVE VIBES FOR POSITIVE LIFE Sarah Neben: A very special weekend in October Sarah Neben Oct 24, 2026 7 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The energetic sounds of 80s rock music enveloped the interior of my Jeep Patriot as I made my way to Lincoln last Saturday.kAmx H2D 23=6 E@ =:DE6? E@ 2 EH@\2?5\2\92=7\9@FC ?@DE2=8:4 4@?46CE @? 2D x 5C@G6 E@ @FC 52F89E6C $J5?6J’D 9@FD6]k^Am Sarah Neben kAm$J5?6J 2?5 x DE2CE65 2 DA64:2= EC25:E:@? E9C66 J62CD 28@]k^AmkAm%96 !C:56 @7 E96 |:?FE6>6? >2C49:?8 32?5 7C@> {6I:?8E@? A2CE:4:A2E6D :? E96 {:?4@=? !F3=:4 $49@@=D |2C49:?8 q2?5 x?G:E2E:@?2= 2E $624C6DE u:6=5[ H9:49 86?6C2==J E2<6D A=246 @? 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