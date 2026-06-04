KEARNEY — Long before she became dean of the University of Nebraska at Kearney College of Business and Technology, Brooke Envick kept hearing the same concern from employers across the state.
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