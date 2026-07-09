Top Story Spotlight Nebraska Ranch Practicum spreads research, resources to region’s producers Kristina Jackson, UNL Communications Jul 9, 2026 6 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Jerry Volesky, professor of agronomy and horticulture and extension range and forest specialist, explains different varieties of annual forages to participants in the Nebraska Ranch Practicum. Karlie Gerlach, West Central Research, Extension and Education Center kAm{x}r~{} — p &?:G6CD:EJ @7 }63C2D<2\{:?4@=? AC@8C2> 3C:?8D E96 ?6H6DE 28C:4F=EFC2= C6D62C49 2?5 92?5D\@? 65F42E:@? E@ C2?49:?8 AC@76DD:@?2=D[ 3@=DE6C:?8 @?6 @7 E96 C68:@?’D >2;@C :?5FDEC:6D :? 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Karlie Gerlach, West Central Research, Extension and Education Center kAm(2=K D2:5 EC24:?8 56G6=@A>6?E E9C@F89 E96 D62D@?D 96=AD A2CE:4:A2?ED C6=2E6 E96 4@?E6?E E@ E96:C @A6C2E:@?D 2?5 2==@HD E96 4FCC:4F=F> E@ :?4@CA@C2E6 :?7@C>2E:@? 23@FE 562=:?8 H:E9 5C@F89E @C H:=57:C6D]k^AmkAm“(92E 2 A=2?E =@@<D =:<6 :? yF?6 :D 5:776C6?E E92? H92E 2 A=2?E =@@<D =:<6 :? $6AE6>36C[” 96 D2:5] “%96J 42? F?56CDE2?5 9@H E96 8C2DD6D 492?86 :? E92E E:>6 2D E96J xs E96>]”k^Am kAmp55C6DD:?8 2== 2C62D @7 C2?49 >2?286>6?E 96=AD A2CE:4:A2?ED D66 9@H E96J :?7=F6?46 @?6 2?@E96C[ (2=K D2:5] !2CE:4:A2?ED 962C 7C@> F?:G6CD:EJ C6D62C496CD @? ?6H C6D62C49 :? E96 :?5FDECJ]k^Am kAm%96J 86E E96:C 92?5D 5:CEJ H:E9 3@E9 A2DEFC6D 2?5 42EE=6[ 2D H6== 2D 6IA=@C:?8 564:D:@? DFAA@CE E@@=D 2?5 @E96C E649?@=@8J E92E 42? 96=A H:E9 E96:C @A6C2E:@?]k^AmkAm“(6 =@@< 2E E96 42EE=6 2?5 E96 8C2DD 2?5 E96 64@?@>:4D 2D 2 DJDE6>[ 2?5 H96? 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