GRAND ISLAND — The Lexington Legion juniors faced tough competition this past weekend at the Grand Island tournament. They brought home a 0-3 record despite two close games.
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