TUESDAY, SEPT. 8
Lexington softball at Southern Valley/Alma - 6:30 p.m.
Lexington cross country at Johnson Lake - 5 p.m.
Cozad volleyball at Hershey - 6:30 p.m.
Cozad softball at home vs. Aurora - 6:30 p.m.
Cozad girls golf at Minden - 4 p.m.
Gothenburg volleyball at home vs. Ord - 7 p.m.
Gothenburg girls golf at Broken Bow - 10 a.m.
Overton volleyball at S-E-M triangular - 5 p.m.
Overton cross country at Loup City - 5:30 p.m.
Hi-Line volleyball at home (Eustis) vs. Southwest - 5 p.m.
Hi-Line girls golf at Grant - 10 a.m.
S-E-M volleyball at home triangular - 5 p.m.
S-E-M cross country at Loup City - 5:30 p.m.
THURSDAY, SEPT. 10
Lexington volleyball at home vs. Hershey - 6:30 p.m.
Lexington softball at home vs. McCook - 6:30 p.m.
Lexington boys tennis at Kearney - 4 p.m.
Cozad volleyball at home triangular - 5 p.m.
Cozad softball at Southern Valley/Alma - 6:30 p.m.
Gothenburg volleyball at South Loup - 7 p.m.
Overton volleyball at Cambridge - 6 p.m.
Hi-Line volleyball at Cozad triangular - 5 p.m.
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FRIDAY, SEPT. 11
Lexington football at McCook - 7 p.m.
Lexington cross country at Kearney - 1:30 p.m.
Lexington boys tennis at North Platte - 9 a.m.
Lexington girls golf at Johnson Lake - 9 a.m.
Cozad football at Minden - 7 p.m.
Cozad girls golf at Johnson Lake - 9 a.m.
Gothenburg football at Home vs. Mitchell - 7 p.m.
Gothenburg girls golf at Johnson Lake - 9 a.m.
Overton football at home vs. Bertrand - 7 p.m.
Hi-Line football at home (Elwood) vs. South Loup - 7 p.m.
Hi-Line cross country at Mahoney - 10 a.m.
Hi-Line girls golf at Johnson Lake - 9 a.m.
SATURDAY, SEPT. 12
Lexington volleyball at North Bend Central - 10 a.m.
Lexington softball at Cozad Invite - 9 a.m.
Cozad volleyball at home invite - nooon
Cozad softball at home invite - 9 a.m.
Cozad cross country at Broken Bow - 9 a.m.
Gothenburg volleyball at Cozad Invite - noon
Gothenburg softball at Cozad Invite - 9 a.m.
Gothenburg cross country at Broken Bow - 9 a.m.
Hi-Line volleyball at Loomis Invite - 9 a.m.
S-E-M volleyball at Elm Creek Invite - 9 a.m.