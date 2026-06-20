Top Story SUNNY SIDE UP Susan Bennett: The wreck that wasn’t saga continues Jessica Kennedy Jun 20, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save This may be a mistake. I’m not feeling very “sunny side up” right now, but I’m writing to regain my positivity. Hang with me on this one. kAmkDA2?m#6>6>36C >J 2CE:4=6 324< :? pAC:= H96? x E@=5 J@F 23@FE E96 42C 244:56?E x H2D :?G@=G65 :? @? |2C49 adn (6==[ E92E D282 :D 4@?E:?F:?8]k^DA2?mk^Am Susan Bennett kAmkDA2?mu:CDE H2D ;F>A:?8 E9C@F89 2== E96 9@@AD @7 :?DFC2?46]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m*@F <?@H x 92E6 6G6? 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