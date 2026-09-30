KEARNEY — The trumpets sound their opening fanfare, bright and bold, and it doesn’t take long for Loper fans to recognize what’s coming next.
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Jessica Kennedy
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