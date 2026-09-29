Top Story Spotlight Topical Lexington native Nikki Sonthana leads UNK Cheer team as head captain Jessica Kennedy Sep 29, 2026 12 hrs ago 0 1 of 2 Nikki Sonthana is leading the UNK cheer team as head captain this year. Photo Courtesy of Erika Pritchard Nikki Sonthana, Lexington native, is a senior at UNK studying early childhood education and is the head captain of the Loper Cheer team. Photo Courtesy of Erika Pritchard Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Jessica Kennedy KEARNEY — As Loper fans fill the stands during homecoming week, Nikki Sonthana will be in a familiar spot — on the sidelines, cheering on the blue and gold.kAm%96 &?:G6CD:EJ @7 }63C2D<2 2E z62C?6J D6?:@C :D =625:?8 E96 4966C E62> 2D 9625 42AE2:? 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