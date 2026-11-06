The Lexington Planning Commission held four separate public hearings Wednesday, Nov. 4, at a regular meeting in the City Council Chambers.
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