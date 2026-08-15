USDA Extends Supplemental Disaster Relief Program application deadline, announces new flexibilities for 2023-24 quality losses Press Release Aug 15, 2026 10 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save WASHINGTON – The U.S. Department of Agriculture is extending the deadline for farmers to apply for stages one and two of the Supplemental Disaster Relief Program to Sept. 30.kAmp55:E:@?2==J[ &$sp’D u2C> $6CG:46 p86?4J :D AC@G:5:?8 8C62E6C 7=6I:3:=:EJ 7@C 72C>6CD H9@ 6IA6C:6?465 BF2=:EJ =@DD6D @? 6=:8:3=6 4C@AD]k^AmkAm(96? 2AA=J:?8 7@C E9:D <6J AC@8C2>[ 72C>6CD H9@ 6IA6C:6?465 BF2=:EJ\C6=2E65 5:D4@F?ED 42? FD6 G6C:7:23=6 2?5 C6=:23=6 5@4F>6?E2E:@? 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