Top Story Spotlight Topical Give BIG Lexington raises over $512,000 for local nonprofits Ashley Mohler Nov 13, 2026 Nov 13, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The 16th annual Give Big Lexington fundraiser surpassed $500,000 in donations by midnight on Thursday, with contributions from more than 2,500 donors benefiting 75 local organizations.kAm%96 E@E2= 2>@F?E C2:D65 7@C v:G6 q:8 {6I:?8E@? H2D Sd`a[_cc[ H:E9 Sded[`cc 5:DEC:3FE65 E@ ?@?AC@7:ED 2?5 2 E@E2= >2E49 A@@= @7 Sd_[___]k^AmkAmw@DE65 3J E96 {6I:?8E@? r@>>F?:EJ u@F?52E:@?[ E96 6G6?E 3C@F89E A2CE:4:A2E:?8 @C82?:K2E:@?D 2?5 4@>>F?:EJ >6>36CD E@86E96C :? E96 *|rp 8J>] %96 7@F?52E:@? AC@G:565 2 >2E49:?8 :?46?E:G6 2?5 3@?FD 5@?2E:@?D E9C@F89@FE E96 52J]k^Am Mary Bergstrom speaks about Johnson Lake Trails at Give Big Lexington Thursday. She shared with guests information about Johnson Lake Trails’ pollinator garden and story walk. Ashley Mohler kAmv:G6 q:8 {6I:?8E@? 2:>D E@ DFAA@CE =@42= ?@?AC@7:ED[ C2:D6 2H2C6?6DD @7 E96:C H@C< 2?5 DEC6?8E96? 4@??64E:@?D H:E9 DFCC@F?5:?8 4@>>F?:E:6D]k^Am People are also reading… Friday night playoffs: Nebraska high school football scores, updates Lopez, Marin Diaz oust Lexington Mayor John Fagot from office LIV Golf's final scorecard: Biggest winners and losers from its collapse Paul Hammel: Does a 'curse' dog Nebraska football? Lexington City Council to hold 4 public hearings at Nov. 10 meeting Lexington City Council adopts new zoning boundaries; Reynolds raises county concerns Gothenburg upsets Bergan Catholic, makes semifinal for first-time since 2002 'He came here for a reason': Five-star freshman set to start in Andrew Marshall's absence Inside ‘The Vampire’s Cult’: Hardin shares research into Sydney Loofe murder case Plum Creek Community Players open auditions for February show Texts poured in after Carter Nelson's bad pass. 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E96:C 4@>>F?:EJ]k^Am A guest visits with parents at the Lexington Fine Arts booth at Give Big Lexington Thursday at Orthman Community YMCA. Ashley Mohler Listen now and subscribe: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | YouTube | RSS Feed | Omny Studio | All Of Our Podcasts kAm“x’G6 ?@E:465 H:E9 >J D@?[ 96’D 364@>6 >@C6 C6DA@?D:3=6] w6’D 364@>6 >@C6 7@4FD65 @? H92E 96 92D E@ 5@ :? D49@@=] (96? 96 A2CE:4:A2E6D :? >2C49:?8 32?5[ 96 92D E@ 92G6 5:D4:A=:?6[” #:G6C:2 D2:5]k^AmkAm|2EE |2CD92==[ H9@ 92D 366? 2 >6>36C @7 E96 {6I:?8E@? ~AE:>:DE r=F3 7@C E9C66 2?5 2 92=7 J62CD[ 2=D@ DE27765 9:D @C82?:K2E:@?’D 3@@E9] w6 D2:5 6G6?ED DF49 2D v:G6 q:8 {6I:?8E@? 96=A C2:D6 >@?6J 7@C @C82?:K2E:@?D 565:42E65 E@ DFAA@CE:?8 72>:=:6D 724:?8 7:?2?4:2= 92C5D9:A]k^Am kAm“%96J 96=A C2:D6 7F?5D 7@C A6@A=6] (6 H2?E E@ 36 23=6 E@ AC@G:56 7@C A6@A=6 H9@ 2C6 :? ?665[” |2CD92== D2:5]k^AmkAmr966CD 6CFAE65 :? 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