Total and top donations, Dawson County elections todd.vonkampen Oct 8, 2026 Oct 8, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The following are the combined total and top individual 2026 donations and spending (including in-kind values) for the listed candidates as of Oct. 5 in state and local Dawson County races.kAm%@ G:6H 4@>A=6E6 42>A2:8? 7:=:?8D[ G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^?254]?63C2D<2]8@G^G:6H\42>A2:8?\7:=:?8D\A6CD@?2=\7:?2?4:2=\5:D4=@DFC6D\A@E6?E:2=\4@?7=:4ED\=@33J:?8\C6A@CED\2?5\>@C6Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m9EEADi^^?254]?63C2D<2]8@G^G:6H\42>A2:8?\7:=:?8D\A6CD@?2=\7:?2?4:2=\5:D4=@DFC6D\A@E6?E:2=\4@?7=:4ED\=@33J:?8\C6A@CED\2?5\>@C6k^DEC@?8mk^2mkDEC@?8m]k^DEC@?8mk^Amk9amkDEC@?8m$%p%t #prt$k^DEC@?8mk^9am kAmkDEC@?8m&?:42>6C2=k^DEC@?8mk^Am People are also reading… Lexington's Pepplitsch, Worthing earn trip to Class B state golf State Patrol investigating fatal wreck that may have involved missing juvenile, stolen car out of North Platte J’s Pumpkin Patch reopens in support of local families; pays homage to late cofounder Surging power demand pushes OPPD to plan for a bigger, more complex grid Cozad man wins $50,000 playing Powerball Lexington tennis goes 19-1 at East vs. West Shootout Rodriguez-Linares sentenced to 30-45 years in prison in shooting conviction Wildcard gets Cozad softball Class C-3 District Final appearance Ex-treasurer and husband charged for allegedly stealing over $32K from school, nonprofit Horizon Ag pumpkin fundraiser benefits Chemo Comfort Totes Tom Shatel's Press Box | Measuring up: Nebraska vs. Indiana Lexington boys tennis wins Hastings Tigers Invite Geneva teen dies in crash west of Lexington after pursuit VOLLEYBALL: S-E-M reverse sweeps Hi-Line Tuesday Emersyn Propp reaches 1,000th kill in Cozad's sweep of South Loup kAmkDEC@?8m{68:D=2E:G6 s:DEC:4E cck^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m%6C6D2 x3249k^DEC@?8m W:?4F>36?EXk^AmkAmkDEC@?8ms@?2E:@?Dk^DEC@?8m W:?4=F56D :?\<:?5Xi Sc`[hea]ebk^AmkAmkDEC@?8m$A6?5:?8ik^DEC@?8m Sb`[bfd]dak^AmkAmkDEC@?8mr2D9 32=2?46ik^DEC@?8m S`ad[a_e]bck^Am kAmkDEC@?8m{@2?Dik^DEC@?8m }@?6k^AmkAmkDEC@?8m%@A 4@?EC:3FE@CD[ 6?E:E:6Dk^DEC@?8m WS`[___ @C >@C6Xi ~=D@? u2C>D[ w6CD96J[ Sd[___j }63C2D<2 q2?<6CD $E2E6 !pr[ {:?4@=?[ Sb[_e_]`_j }xu!pr W}63C2D<2 x?DFC2?46 u656C2E:@?X[ {:?4@=?[ Sb[___j }63C2D<2 w@DA:E2= pDD@4:2E:@? !pr[ {:?4@=?[ Sa[d__j u:CDE }2E:@?2= @7 }63C2D<2 !pr[ Sa[d__j 'x! v2E6<66A6C[ u2:C72I[ '2][ Sa[d__j pvr w:89H2J x>AC@G6>6?E !pr[ {:?4@=?[ Sa[d__j p==:2?46 ~>292 $@446C {{r[ !2A:==:@?[ Sa[d__j }63C2D<2 r92>36C @7 r@>>6C46 2?5 x?5FDECJ !pr[ {:?4@=?[ Sa[ad_j }63C2D<2 r@@A6C2E:G6 r@F?4:= !pr[ {:?4@=?[ Sa[ad_j $|p#%\%s[ x?56A6?56?46[ ~9:@[ Sa[___j r6?E6?6 r@CA][ $E] {@F:D[ S`[d__j }63C2D<2 w@DA:E2= pDD@4:2E:@? !pr[ {:?4@=?[ S`[d__j v@@8=6[ |@F?E2:? 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