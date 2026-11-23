A new nonprofit is coming to the Lexington community. Hope Esperanza, originally started in North Platte, is set to open Dec. 14, in Lexington.
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