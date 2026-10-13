Berean Bible Church
kAmkDEC@?8ma`_ (] $6G6?E9 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]=6I:?8E@?36C62?]4@>QmHHH]=6I:?8E@?36C62?]4@>k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\b_hdk^DEC@?8mk^Am
kAm$&}sp*i hib_ 2]>] \ t?8=:D9 (@CD9:A $6CG:46[ `_ib_ 2]>] \ $A2?:D9 (@CD9:A $6CG:46j (ts}t$sp*i f A]>] \ !C2J6C |66E:?8]k^Am
kAmkDEC@?8mqF772=@ vC@G6 !C6D3JE6C:2?k^DEC@?8mk^Am
People are also reading…
- Lexington's Pepplitsch, Worthing earn trip to Class B state golf
- Gothenburg has another historic night, defeats Wood River 76-0
- Cozad man wins $50,000 playing Powerball
- A quiet legacy, a lasting impact: Local donor leaves $2M gift to Lexington Community Foundation
- Horizon Ag pumpkin fundraiser benefits Chemo Comfort Totes
- Surging power demand pushes OPPD to plan for a bigger, more complex grid
- J’s Pumpkin Patch reopens in support of local families; pays homage to late cofounder
- Lexington's Natalie Ramirez earns third at Central Conference cross country invite
- Emersyn Propp reaches 1,000th kill in Cozad's sweep of South Loup
- Ex-treasurer and husband charged for allegedly stealing over $32K from school, nonprofit
- What does it take to beat Nebraska volleyball? Wisconsin’s coach has an answer
- Minutemen junior high runners win back-to-back cross country state titles
- Tom Shatel's Press Box | Measuring up: Nebraska vs. Indiana
- Dabo Swinney, Clemson limp toward obvious ending. Lane Kiffin almost predicted it
- Geneva teen dies in crash west of Lexington after pursuit
kAmkDEC@?8mfe`hh #@25 cahk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\ca``k^DEC@?8mk^Am
kAm$&}sp*i `_ 2]>] \ (@CD9:A]k^Am
kAmkDEC@?8mr2=G2CJ pDD6>3=J @7 v@5k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m`b_c }] p52>D $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\db`_k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C #6I p52>D — {625 !2DE@Ck^6>mk^Am
kAmk6>m!2DE@C z6??J $49H2CK — u2>:=J {:76 !2DE@Ck^6>mk^Am
kAmk6>m!2DE@C |2C:2 |6C:?@ — w:DA2?:4 !2DE@Ck^6>mk^Am
kAm$&}sp*i h 2]>] \ $F?52J $49@@= 7@C 2== 286D[ `_ 2]>] \ (@CD9:A $6CG:46[ e A]>] \ (@CD9:A $6CG:46j (ts}t$sp*i eicd A]>] \ *@FE9 vC@FA[ f A]>] \ p5F=E q:3=6 DEF5J[ *@FE9 vC@FA U2>Aj !@H6C z:5D]k^Am
kAmk6>mw:DA2?:4 |:?:DEC:6D !2DE@C |2C:2 |6C:?@k^6>mk^Am
kAm$&}sp* \hib_ 2]>] — tD4F6=2 s@>:?:42= w:DA2?2 J p>6C:42?2[ `_ib_ 2]>] — $6CG:4:@ 56 p5@C24:@? 56 =2 |2?2?2 Ww:DA2?:4 r9FC49 $6CG:46X]k^Am
kAmkDEC@?8mr2>:?@ 56 ':52k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mg`_ $] (2D9:?8E@? $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\bgadk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C s2G:5 $2?E@Dk^6>mk^Am
kAm%6 :?G:E2>@D 2 BF6 G6?82D 4@? E@52 EF 72>:=:2 2 5:D7CFE2C F? E:6>A@ 56 4@>A2?6C:D>@ J 56 6DEF5:@ 56 =2 A2=23C2 56 s:@D ;F?E2\>6?E6 4@? ?@D@EC@D] s@>:?8@i ` A]>] \ r6=63C24:@? J 4F=E@ tDEF5:@D q:3=:4@D\{=2>6 b_g\ba_\ghha]k^Am
kAmkDEC@?8mr9FC49 @7 r9C:DEk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m`a`` }] %J=6C $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\d_aak^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]49FC49@7r9C:DE=6I?6]@C8QmHHH]49FC49@7r9C:DE=6I?6]@C8k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m}2E92? #962k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i hib_ 2]>] \ $F?52J $49@@=[ `_ib_ 2]>] \ (@CD9:A $6CG:46[ e A]>] \ (@CD9:A $6CG:46 W(@CD9:A $6CG:46D 2C6 EC2?D=2E65 :?E@ $A2?:D9Xj (ts}t$sp*i e A]>] \ q:3=6 DEF5J :? $A2?:D9[ f A]>] \ q:3=6 DEF5J :? t?8=:D9[ 24E:G6 J@FE9 AC@8C2>]k^Am
kAmkDEC@?8m{:G:?8 w@A6 pDD6>3=J @7 v@5k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m`g__ z:@H2 {2?6[ r@K25k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\fgc\cfe`k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C qC6?E vC2G6Dk^6>mk^Am
kAm$&}sp*i `_ 2]>] — (@CD9:A[ r9:=5C6?’D $6CG:46[ eib_ A]>] \ *@FE9 vC@FAj (ts}t$sp*i eib_ A]>] — q:3=6 $EF5J 2?5 !C2J6C]k^Am
kAmkDEC@?8mr@K25 r9FC49 @7 %96 }2K2C6?6k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mh`h pG6] w[ r@K25k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\fgc\bfbgk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C #@5?6J |@9=6Ck^6>mk^Am
kAm$&}sp*i g 2]>] — !C@>:D6 z66A6CD[ hib_ 2]>] — $F?52J $49@@=[ `_ib_ 2]>] — |@C?:?8 (@CD9:A $6CG:46[ eib_ A]>] — 6G6?:?8 D6CG:46j |~}sp*i f A]>] — (6:89\5@H? (@C<D9@Aj %&t$sp*i f A]>] — (:D5@> @7 E96 (@C5 q:3=6 $EF5Jj (ts}t$sp*i f A]>] — *@FE9 q:3=6 $EF5J]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 r9FC49 @7 y6DFD r9C:DE @7 {2EE6C\52J $2:?EDk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m`c_f (] `bE9 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\egc_k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>mq:D9@A sC6H #F32=42G2k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i `_ 2]>] — $24C2>6?E |66E:?8]k^Am
kAmkDEC@?8mt55JG:==6 &?:E65 |6E9@5:DEk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8me_g cE9 pG6]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\gdg\ch`gk^DEC@?8mk^Am
kAm#6G] s@F8=2D u] y@?6Dk^Am
kAm$&}sp*i `_ 2]>] — (@CD9:A]k^Am
kAmkDEC@?8mtG2?86=:42= uC66 r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mg`_ $] (2D9:?8E@? $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\bgadk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ>2:=E@i=6I:?8E@?674o9@E>2:=]4@>Qm=6I:?8E@?674o9@E>2:=]4@>k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C s2G:5 s:4<:?D@?k^6>mk^Am
kAmk6>m!2DE@C s2G:5 $2?E@Dk^6>mk^Am
kAm$&}sp*i `_ 2]>] — $F?52J $49@@=[ `` 2]>] — (@CD9:A [ ` A]>] — $6CG:4:@ 6? tDA2?@=j (ts}t$sp*i eib_ A]>] — pH2?2D r=F3] u@C D>2== 8C@FA q:3=6 $EF5:6D[ 42== 7@C :?7@C>2E:@?]k^Am
kAmkDEC@?8mu:CDE q2AE:DE r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mf`b }] |@?C@6 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\ah_hk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C |:4926= q@=:?8k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i hib_ 2]>] — $F?52J $49@@= 7@C 2== 286D[ `_ib_ 2]>] — u6==@HD9:A %:>6[ `` 2]>] — |@C?:?8 (@CD9:Aj (ts}t$sp*i f A]>] — q:3=6 DEF5J]k^Am
kAmkDEC@?8mu:CDE r9C:DE:2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8md_` r2=G6CE $E][ t=H@@5k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\fgd\aacck^DEC@?8mk^Am
kAm$&}sp*i r@7766 2?5 u6==@HD9:A 2E hicd 2]>][ `_ib_ 2]>] — (@CD9:A $6CG:46Dj tG6CJ@?6 H6=4@>6]k^Am
kAmkDEC@?8mu:CDE r9C:DE:2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8me_` r $E][ ~G6CE@?k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\abc\eg`e[ b_g\cc_\a_eb 46==k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C s62? !@729= 2?5 (:== %9@>D@?k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i `_ 2]>] — (@CD9:A $6CG:46j $p%&#sp*i `_\`` 2]>] — z:5D u@C r9C:DE u:CDE {FE96C2? r9FC49[ Ww:89H2J a` }@CE9 E@ qF772=@ #@25][ c]d >:=6D H6DEX '] #2D>FDD6? ':42C — b_g\eaf\eaeb @C b_g\ghb\bbb`j $&}sp*i `_ 2]>] — (@CD9:A $6CG:46[ `` 2]>] — $F?52J $49@@=]k^Am
kAmkDEC@?8mu:CDE !C6D3JE6C:2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mg_` }] {:?4@=? $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\dd_fk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]=6IAC6D3JE6C:2?]4@>QmHHH]=6IAC6D3JE6C:2?]4@>k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C t55:6 |2C:6=k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i h 2]>] \ r@7766^76==@HD9:A 9@FCj `_ 2]>] \ (@CD9:A D6CG:46 :? D2?4EF2CJ @C G:2 *@F%F36j |~}sp*i ~77:46 4=@D65j `` 2]>] \ z?:EE:?8 :? E96 !2C=@Cj f A]>] \ |:5 !=2EE6 '2==6J %26<H@?5@j %&t$sp*i f A]>] \ u2:E9 r@>>:EE66j f A]>] \ |:5 !=2EE6 '2==6J %26<H@?5@j (ts}t$sp*i dib_ A]>] \ %96 #6>:Ij f A]>] \ q6== r9@:C #6962CD2=j g A]>] \ r92?46= r9@:C #6962CD2=j %w&#$sp*i a A]>] \ |2CE92 r:C4=6j f A]>] \ u2:E9 r@>>:EE66j f A]>] \ |:5 !=2EE6 '2==6J %26<H@?5@]k^Am
kAmkDEC@?8mu:CDE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8ma_` t] t:89E9 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\abhfk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m#6G] t=>6C pC>:;@ 2?5 y2G:6C p8F:=2k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i hicd 2]>] \ u:CDE H@CD9:A D6CG:46[ `_icd 2]>] \ 4@7766 2?5 5@?FED \ uwj ``ib_ 2]>] \ $64@?5 H@CD9:A D6CG:46 :? $A2?:D9j (ts}t$sp*i e\fi`d A]>] \ u2:E9 7C:6?5D[ >:55=6 D49@@= J@FE9 2E E96 =:3C2CJj f\gi`d A]>] \ 9:89 D49@@= J@FE9 :? J@FE9 C@@>j %w&#$sp*i e 2]>] \ |6?’D qC62<72DE — uw]k^Am
kAmkDEC@?8mvC246 {FE96C2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m`_d t] `fE9 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\achek^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C y@9? $EC24<36:?k^6>mk^Am
kAm$&}sp* — h 2]>] \ p5F=E $F?52J $49@@=[ `_ 2]>] \ (@CD9:A]k^Am
kAmkDEC@?8mvC246 {FE96C2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mchh ~2< $E][ $F>?6Ck^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C ':4E@C #2D>FDD6?k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i gib_ 2]>] — (@CD9:A[ hib_ 2]>] — $F?52J $49@@=]k^Am
kAmkDEC@?8mw@A6 tG2?86=:42= {FE96C2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mfc_hc #@25 cbe[ $>:E97:6=5k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\cfa\d_`ck^DEC@?8mk^Am
kAm$&}sp*i h 2]>] \ $F?52J $49@@=j `_ 2]>] \ (@CD9:A H:E9 w@=J r@>>F?:@?j %&t$sp*i ei`d 2]>] \ |6?VD q:3=6 3C62<72DE 2E r9C:D s2G:5D@?VD x?DFC2?46j (ts}t$sp*i e A]>] \ |62=j eib_ A]>] \ (x}v$ 2?5 r@?7:C>2E:@?j {FE96C {628F6j %w&#$sp*i g A]>] \ pp 2?5 p=2?@?]k^Am
kAmkDEC@?8mx8=6D:2 pD2>3=62D 56 s:@D u:=256=A:2k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8md_` $] |25:D@? $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bad\hh_hk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C ':4E@C u:56= qC2?k^6>mk^Am
kAm|p#%t$i e A]>] \ ~C24:@?j |xt#r~{t$i e A]>] \ rF=E@ 56 s2>2Dj 'xt#}t$i e A]>] \ rF=E@ 56 uC2E6?:525 56 '2C@?6Dj $pqps~i e A]>] \ rF=E@ 56 y@G6?6Dj s~|x}v~i `_ 2]>] \ tD4F6=2 s@>:42=j c A]>] \ rF=E@]k^Am
kAmkDEC@?8mx8=6D:2 q2FE:DE2 #@42 56 $2=G24:@?k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m``_d (] !2C< $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\a`f\abd_k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C u6=:I p] +2=5:G2Ck^6>mk^Am
kAm$pqps~i $6CG:4:@ 56 !C65:424:ó? e A]>] #6F?:@?6D 6? w@82C6Dj s~|x}v~i tD4F6=2 s@>:?:42= `_ 2]>][ s:D4:AF=25@ ci__\e A]>][ tD4F6=2 56 >úD:42 eib_\fib_ A>]k^Am
kAmkDEC@?8mx8=6D:2 rC:DE:2?2 !6?E64@DE6Dk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8ma__b !=F> rC66< !2C<H2Jk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\edgek^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m(:==:2> $@=:D[ !2DE@Ck^6>mk^Am
kAm|p#%t$[ y&t't$[ $pqps~i f A]>] \ s@>:?8@i tD4F6=2 s@>:?:42= `_ib_ 2]>] \ rF=E@ tG2?86=:DE:4@]k^Am
kAmkDEC@?8mx8=6D:2 s6 s:@D r2>:?@ s6 $2?E:525k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8md__ }] |@?C@6 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C y@C86 r2C56?2Dk^6>mk^Am
kAmy6DFD tD t= r2>:?@] p>25@ 2>:8@ E6 :?G:E2>@DBF6 G6?82D 2?G6DEC@D D6CG:4:@Dj |p#%t$i f A]>] \ @C24:@?j |xt#r~{t$i f A]>] \ rF=E@ s@4EC:?2=j 'xt#}t$i f A]>] \ @C24:@?j $pqps~i f A]>] \ rF=E@ pG:G2>:6?E@j s~|x}v~i `_ 2]>] \ tD4F6=2 s@>:?:42=j d A]>] \ rF=E@ 56 $@4:65256D BF6 5:@D =@D q6?5:82]k^Am
kAmkDEC@?8mx8=6D:2 s:@D tD p>@Ck^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8my6DF4C:DE@ $2=G2 * $2?2k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8md`` }] |25:D@? $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\fhe_k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C $2?E@D ~C5@?6Kk^6>mk^Am
kAmp>:8@ E6 :?G:E2>@D 2 BF6 G6?82D 2 6D4F492C 6= >6?D2;6 56 D2=G24:@? =@D 5:2D] {&}t$i ~C24:@? f A]>] \ |xt#r~{t$i rF=E@ 56 4232==6C@D f A]>j y&t't$i rF=E@ 56 52>2D f A]>]j 'xt#}t$i ~C24:@? f A]>] $2325@i rF=E@ yFG6?:= f A]>] s~|x}v~i tD4F6=2 s@>:?:42=[ `_ 2]>] rF=E@ e A]>]k^Am
kAmkDEC@?8mx>>2?F6=\p5F==2> {FE96C2?k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mc_c |65:?2 pG6][ q6CEC2?5k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m#6G] y@9? $EC2436:?[ !2DE@Ck^6>mk^Am
kAm$&}sp*i gicd 2]>] — (@CD9:A 2E p5F==2>[ `_ 2]>] — x>>2?F6= $F?52J $49@@=[ `_icd 2]>] — x>>2?F6= (@CD9:Aj %w&#$sp*i `` 2]>] — x?7@C>2E:@? 7@C qF==6E:? sF6]k^Am
kAmkDEC@?8mz62C?6J &?:E2C:2? &?:G6CD2=:DE u6==@HD9:Ak^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\fce\a`b_k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]72463@@<]4@>^&?:E2C:2?&?:G6CD2=:DEz62C?6J}tQmHHH]72463@@<]4@>^&?:E2C:2?&?:G6CD2=:DEz62C?6J}tk^2mk^DEC@?8mk^Am
kAm|66E 2E r2>AFD {FE96C2? |:?:DECJ[ af`d }:?E9 pG6][ z62C?6Jk^Am
kAmu:CDE 2?5 %9:C5 $F?52JD[ `_ib_ 2]>] W$6AE]\|2JX]k^Am
kAmkDEC@?8m{2 x8=6D:2 56 s:@D 56 =2 !C@764:2k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m`_`` }] {:?4@=? $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bad\hghhk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C ~E@?:6= p=G2C6Kk^6>mk^Am
kAmp>:8@ E6 :?G:E2>@D 2 BF6 G6?82D 2 6D4F492C 6= >6?D2;6 56 D2=G24:@?] {@D 5:2D 56 D6CG:4:@ D@? s~|x}v~i b A]>] — tD4F6=2 s@>:?:42=[ c A]>] — $6CG:4:@ 5:C:;:5@D A@C =@D >:?:DE6C:@Dj $pqps~i f A]>] — $6CG:4:@j |xt#r~{t$i f A]>] — ~C24:@?j |p#%t$i f A]>] — t?D6?2?K2]k^Am
kAmkDEC@?8m{6I r9C:DE:2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m`a_e }] tC:6 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\b_gck^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]=6I49C:DE:2?49FC49]4@>QmHHH]=6I49C:DE:2?49FC49]4@>k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C s2G:5 {6C226?k^6>mk^Am
kAmk6>mpDD@4:2E6 !2DE@C y2>6D |@CE@?k^6>mk^Am
kAm$&}sp*$i h 2]>] — $F?52J $49@@= W<:5D E@ 25F=EDXj `_ 2]>] — (@CD9:A $6CG:46] (ts}t$sp*$i }@@? – (@>6?’D $EF5Jj (ts}t$sp* t't}x}vi sx$rx!{t{p}s W6=6>6?E2CJX U2>Aj %pv W>:55=6 U2>Aj 9:89 D49@@=X e A]>] — {:89E |62=j eib_\g A]>] — z:5D (@CD9:A U2>Aj q:3=6 {6DD@?[ *@FE9 vC@FAj %w&#$sp*$i f\g A]>] — !C2J6C v2E96C:?8]k^Am
kAmkDEC@?8m~4@?E@ &?:E65 |6E9@5:DEk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m`_d }] p52>D pG6]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\gdg\ch`gk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m#6G] s@F8=2D y@?6Dk^6>mk^Am
kAm$&}sp*i gib_ 2]>] — (@CD9:Aj %w&#$sp*i bicd A]>] — p7E6C D49@@= 76==@HD9:A]k^Am
kAmkDEC@?8m~C=62?D !C6D3JE6C:2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8ma_e $] #6AF3=:42? pG6][ ~C=62?Dk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\be_\`ac`k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C s2G6 xCH:?k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i hi`d 2]>] — p5F=E $F?52J $49@@=[ `_ib_ 2]>] — r9FC49 $6CG:46j $64@?5 2?5 u@FCE9 (ts}t$sp*i f A]>] — p5F=E q:3=6 $EF5J]k^Am
kAmkDEC@?8m~FC #6566>6C {FE96C2?k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mf_c $>:E9 pG6][ t=H@@5k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\fgd\agfdk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]@FCC6566>6C6=H@@5]4@>QmHHH]@FCC6566>6C6=H@@5]4@>k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m#6G] p2C@? (:EE k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i h 2]>] — p5F=E q:3=6 $EF5J[ `_ 2]>] — r@?7:C>2E:@? $F?52J $6CG:46 — r@>>F?:@?j |~}sp*i `a A]>] — c\d *62C !C6D49@@=j %&t$sp*i gib_ 2]>] — b\c *62C ~=5 !C6D49@@=[ `a A]>] — c\d *62C !C6D49@@=j (ts}t$sp*i `a A]>] — c\d *62C !C6D49@@=[ e A]>] — |:5H66<[ fib_ A]>] — {25:6D q:3=6 $EF5Jj %w&#$sp*i gib_ 2]>] — b\c *62C ~=5 !C6D49@@=[ `a A]>] — c\d *62C !C6D49@@=]k^Am
kAmkDEC@?8m!2C<G:6H q2AE:DEk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mg_b (] `gE9 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\cc`_k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]A2C<G:6H72>:=J]4@>QmHHH]A2C<G:6H72>:=J]4@>k^2mk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>mz6:E9 $EC2D3FC86C[ {625 !2DE@Ck^6>mk^Am
kAmk6>m!2F= %9@>2D[ s:D4:A=6D9:A U2>Aj ~FEC6249 !2DE@Ck^6>mk^Am
kAmk6>m$4@EE $2C?6D[ (@CD9:A |:?:DEC:6D s:C64E@Ck^6>mk^Am
kAm$&}sp*i h 2]>][ `_icd 2]>] \ (@CD9:A $6CG:46Dj (ts}t$sp*i sFC:?8 E96 D49@@= J62C[ p(p}p 7@C z–dE9 8C256 eib_\g A]>]j eE9\gE9 *@FE9 e\g A]>] 2?5 hE9\`aE9 *@FE9 fi`d\hib_ A]>] >66ED 2E E96 #67F86 2E ``_d !2C< $EC66E] $>2== 8C@FAD @776C65 E9C@F89@FE E96 H66<[ 7@C :?7@C>2E:@? 4@?E24E E96 49FC49 @77:46]k^Am
kAmkDEC@?8m$E] p??’D r2E9@=:4 r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_` t] $:IE9 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\cecfk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m!2C:D9 ~77:46D 2?5 t5] r6?E6C[ `__b }] %27E $E] k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m#6G] y@D6 r92G6K[ !2DE@Ck^6>mk^Am
kAm$&}sp*i h 2]>] — |2DD :? t?8=:D9[ ``ib_ 2]>] — |2DD :? $A2?:D9[ `ib_ A]>] — |2DD :? $A2?:D9[ d A]>] — $A2?:D9 !C2J6C vC@FAj %&t$sp*i di`d A]>] — |2DD :? t?8=:D9[ e A]>] — |2DD :? $A2?:D9j (ts}t$sp*i `a A]>] — |2DD :? $A2?:D9[ e A]>] — |2DD :? t?8=:D9j %w&#$sp*i hib_ 2]>] — |2DD 2E #:586H2J @? a?5 2?5 cE9 %9FCD52JD[ e A]>] — |2DD 2E r9FC49j u#xsp*i g 2]>] — |2DD :? t?8=:D9\rw[ ``ib_ 2]>] — #64@?4:=:2E:@?[ ¬`a A]>] — |2DD :? $A2?:D9j $p%&#sp*i d A]>] — |2DD :? t?8=:D9j #64@?4:=:2E:@? — c A]>]k^Am
kAmkDEC@?8m$E] y@9?’D {FE96C2?\t{rpk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mcaed_ #@25 feck^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\fgc\b_ebk^DEC@?8mk^Am
kAmk6>mz2E9J vF?56==[ ':42Ck^6>mk^Am
kAm$&}sp*i h 2]>] — (@CD9:A]k^Am
kAmkDEC@?8m$E] !2F=’D {FE96C2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mc_` |2CD97:6=5 pG6][ q6CEC2?5k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\cfa\bf``k^DEC@?8mk^Am
kAm$&}sp*i gib_ 2]>] — (@CD9:Aj h 2]>] — $F?52J $49@@= 7@C ?FCD6CJ — dE9 8C256[ `` 2]>] — p5F=E $F?52J $49@@=[ eib_ A]>] — q:3=6 $EF5J]k^Am
kAmkDEC@?8m$E] !6E6C’D x? E96 '2==6J tA:D4@A2=k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mh_d t] `bE9 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\bac\e`hhk^DEC@?8mk^Am
kAm$&}sp*i h 2]>] \ #68F=2C D6CG:46D]k^Am
kAmkDEC@?8m%C:?:EJ {FE96C2? r9FC49k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8ma_d t] $6G6?E9 $E]k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m#6G] #@36CE r] zF67?6C yC] — $6?:@C !2DE@Ck^6>mk^Am
kAm$&}sp*i gicd 2]>] \ $F?52J D49@@=j `_ 2]>] j h 2]>] \ {FE96C2? 9@FC Wz#'}Xj W=:?< 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]E=4=6I]@C8QmHHH]E=4=6I]@C8k^2m @C k2 9C67lQ9EEADi^^G:>6@]4@>^c`cb_gfbgQm9EEADi^^G:>6@]4@>^c`cb_gfbgk^2mXj |~}sp*i `ib_ A]>] \ wF>2? r2C6j %&t$sp*i e A]>] \ q@2C5 @7 t5F42E:@?j (ts}t$sp*i dib_ A]>] \ ru} |62=Dj e A]>] \ ru} r=2DD6Dj eib_ A]>] \ *@FE9j %w&#$sp*i f 2]>] \ |6?VD q:3=6 3C62<72DE Wu2C>6CVD r276Xj u#xsp*i f 2]>] \ (@>6?UCDBF@jD q:3=6 $EF5J W$2==JUCDBF@jD 9@FD6Xj A2DE@CVD 52J @77j $p%&#sp*i e A]>] \ (@CD9:A]k^Am
kAmkDEC@?8m&?:E65 r9FC49 @7 $F>?6Ck^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mb_g\fda\h__`k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>m!2DE@C z6??6E9 wFED@?k^6>mk^Am
kAm$&}sp*i hicd 2]>] — $F?52J $49@@=[ `` 2]>] — |@C?:?8 (@CD9:A $6CG:46]k^Am
kAmkDEC@?8m&?:E65 |6E9@5:DE r9FC49 k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mc_` $:IE9 $E][ ~G6CE@?k^DEC@?8mk^Am
kAm~G6CE@? — $F?52J D6CG:46[ h 2]>]k^Am
kAmt=> rC66< — $F?52J D6CG:46[ `_i`d 2]>]k^Am
kAm(:==:2>D3FC8 — $F?52J D6CG:46[ g 2]>]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!