Harry "Don" Wolfe, Jr. Jun 26, 2026 4 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save July 30, 1952 - June 20, 2026kAmw2CCJ Qs@?Q (@=76[ yC][ fb[ @7 |4r@@<[ }63][ 7@C>6C=J @7 ~G6CE@?[ A2DD65 2H2J @? yF?6 a_[ a_ae[ 2E z62C?6J #68:@?2= |65:42= r6?E6C]k^AmkAmw6 H2D 3@C? @? yF=J b_[ `hda[ :? {6H:DE@H?[ !2][ E@ w2CCJ s@?2=5 2?5 {6@>2 W|@H6CJX (@=76]k^AmkAmw6 8C25F2E65 7C@> z:D924@BF:==6D w:89 $49@@= H:E9 E96 4=2DD @7 `hf_] s@? =2E6C AFCDF65 9:896C 65F42E:@? 2E !6?? $E2E6[ 62C?:?8 9:D 32496=@CVD 568C66 :? AC6\>65 :? `hfc] w:D 24256>:4 AFCDF:ED H6C6 2 E6DE2>6?E E@ 9:D 4@>>:E>6?E E@ =62C?:?8 2?5 2? 62C=J D:8? @7 E96 5:D4:A=:?65 H@C< 6E9:4 E92E H@F=5 492C24E6C:K6 9:D 25F=E =:76]k^Am kAm!C@76DD:@?2==J[ s@? 3682? 9:D 42C66C 2E $A6CCJ }6H w@==2?5[ H96C6 96 4@?EC:3FE65 F?E:= E96 4@>A2?J 4=@D65] w6 =2E6C 3682? 2 =6?8E9J 42C66C 2E ~CE9>2?VD[ 565:42E:?8 bb J62CD @7 D6CG:46 F?E:= 9:D C6E:C6>6?E =6DD E92? EH@ J62CD 28@]k^AmkAmpD:56 7C@> H@C<[ s@? 7@F?5 566A 7F=7:==>6?E :? 6IA=@C:?8 86?62=@8J[ 56=G:?8 :?E@ 9:D 72>:=JVD C@@ED[ 2?5 D92C:?8 DE@C:6D @7 86?6C2E:@?D A2DE] w6 H2D 2 ECF6 9:DE@CJ 3F77[ H:E9 2 A2CE:4F=2C :?E6C6DE :? E96 r:G:= (2C[ 2?5 4@F=5 @7E6? 36 7@F?5 DEF5J:?8[ C6D62C49:?8[ @C 5:D4FDD:?8 9:DE@C:42= 6G6?ED 2?5 E96:C :>A24ED]k^AmkAm%9@D6 =67E E@ 9@?@C 9:D >6>@CJ :D 9:D >@E96C[ {6@>2 (@=76[ @7 q6==6G:==6[ !2]j 9:D 36=@G65 H:76[ $2?5C2 (@=76[ @7 |4r@@<j D@?D[ $62? W#636442X (@=76[ @7 |4r@@<[ 2?5 s62? (@=76[ @7 {6I:?8E@?j 8C2?549:=5C6?[ |2C<[ z6G:?[ |2<2J=:?[ 2?5 y@D6A9 (@=76[ 2== @7 |4r@@<j D:3=:?8D[ sC] sH:89E Wy62?X (@=76[ @7 }6H w@==2?5[ !2][ 2?5 r2CC:6 (@=76 vFDD=6C @7 w2CC:D3FC8[ !2]j D:DE6C\:?\=2H[ p??6EE2 |@?E8@>6CJ[ 2D H6== 2D ?F>6C@FD 6IE6?565 72>:=J 2?5 7C:6?5D]k^Am kAms@? H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D 72E96C[ w2CCJ s@?2=5 (@=76j 2D H6== 2D 9:D 3C@E96CD\:?\=2H 2?5 D:DE6CD\:?\=2H]k^AmkAmuF?6C2= $6CG:46D H:== 36 96=5 @? uC:52J[ yF?6 ae[ a_ae[ 2E a A]>] 2E #6J?@=5D\{@G6 uF?6C2= w@>6 :? {6I:?8E@? H:E9 !2DE@C y@9? $EC24<36:? @77:4:2E:?8] %96 D6CG:46 H:== 36 =:G6\DEC62>65 G:2 E96 #6J?@=5D\{@G6 uF?6C2= w@>6 u2463@@< A286]k^AmkAm':D:E2E:@? H:== 36 96=5 @? %9FCD52J[ yF?6 ad[ a_ae[ 7C@> d E@ f A]>] 2E #6J?@=5D\{@G6 uF?6C2= w@>6 :? {6I:?8E@?]k^Am kAmqFC:2= H:== 36 96=5 27E6C E96 D6CG:46 2E ~G6CE@? r6>6E6CJ]k^AmkAm|6>@C:2=D 2C6 <:?5=J DF886DE65 E@ E96 r@>>F?:EJ w@DA:E2= :? |4r@@<]k^Am kAm#6J?@=5D\{@G6 uF?6C2= w@>6 :? {6I:?8E@? :D 9@?@C65 E@ 36 2DD:DE:?8 E96 72>:=J H:E9 2CC2?86>6?ED]k^AmkAm!=62D6 D92C6 @?=:?6 4@?5@=6?46D H:E9 E96 72>:=J 3J G:D:E:?8i k2 9C67lQ9EEAi^^C6J?@=5D=@G67F?6C2=9@>6]4@>QmC6J?@=5D=@G67F?6C2=9@>6]4@>k^2mk^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Recommended for you Watch Now: Related Video WATCH: 3 crashes, 1 fatal in 1 week. How dangerous is this intersection? Supreme Court Backs Trump On Haiti And Syria Deportation Protections Supreme Court Backs Trump On Haiti And Syria Deportation Protections Venezuela: Woman Rescued Alive After Earthquakes in Venezuela. Venezuela: Woman Rescued Alive After Earthquakes in Venezuela. Venezuela Earthquake Death Toll Rises as Massive Rescue Effort Continues Venezuela Earthquake Death Toll Rises as Massive Rescue Effort Continues