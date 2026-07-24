April 6, 1947 - July 5, 2026
kAmp |6>@C:2= $6CG:46 2?5 #@D2CJ 7@C z6?E #F5J H:== 36 96=5 @? $2EFC52J[ yF=J ad[ a_ae[ 2E ai__ A]>] 2E E96 q2F6C\%@CC6J U2>Aj |249 uF?6C2= w@>6 :? p=>2[ }63C2D<2[ H:E9 E96:C 72>:=J 7C:6?5 $E6G6 u:??6J 2?5 u2E96C s:G:D @77:4:2E:?8]k^Am
kAmx?FC?>6?E H:E9 |:=:E2CJ w@?@CD H:== 36 96=5 @? $2EFC52J[ $6AE6>36C ae[ a_ae[ 2E ai__ A]>] 2E E96 v:=E?6C r6>6E6CJ :? v:=E?6C[ }63C2D<2] p r6=63C2E:@? @7 {:76 H:== 7@==@H]k^Am
kAm#@36CE Qz6?EQ #F5J[ fh J62CD @7 286[ @7 p=>2[ }63C2D<2[ A2DD65 2H2J @? $F?52J[ yF=J d[ a_ae[ 2E w2C=2? r@F?EJ w62=E9 $JDE6> :? p=>2[ DFCC@F?565 3J 9:D 49:=5C6? 2?5 7C:6?5D] z6?E H2D 3@C? :? vC2?5 xD=2?5[ }63C2D<2[ @? pAC:= e[ `hcf[ E96 D64@?5 @7 D:I 49:=5C6?[ 3@C? E@ z6??6E9 2?5 v=6?2 W(28?6CX #F5J]k^Am
kAmz6?E 8C6H FA :? E96 v:=E?6C^w2CG2C5 2C62 2?5 8C25F2E65 7C@> w2CG2C5 w:89 $49@@= :? `hee] w6 6?=:DE65 :? E96 &]$] }2GJ 2?5 D6CG65 @? E96 &]$]$] v2C4:2 2D 2? p:C $62>2? 2?5 7=6H |65:G24 2D 2 7=:89E E649] z6?E D6CG65 7@C c J62CD 367@C6 36:?8 9@?@C23=J 5:D492C865] w6 H2D AC@F5 E@ 92G6 D6CG65 9:D 4@F?ECJ 5FC:?8 9:D E:>6 H:E9 E96 &]$] }2GJ]k^Am
kAm~? yF=J e[ `heg[ z6?E >2CC:65 E96 =@G6 @7 9:D =:76[ }2?4J {@F:D6 qC@F:==6EE6 2E $E] |2CJVD r2E965C2= :? vC2?5 xD=2?5[ }63C2D<2] %96J =:G65 E96:C =:G6D :? ?F>6C@FD A=246D 2=@?8 E96 t2DE r@2DE 2?5 DE2CE65 E96:C 72>:=J :? !6?D24@=2[ u{[ H96C6 E96:C D@? qC2?5J H2D 3@C?] %96J >@G65 324< E@ }63C2D<2 2?5 C6D:565 :? qC@<6? q@H[ H96C6 E96:C 52F89E6C ':<<: H2D 3@C?] p?5 =2E6C C6D:565 :? {6I:?8E@?[ yF?:2E2[ 2?5 7:?2==J C6E:C65 :? p=>2]k^Am
kAmw:D H@C< 9:DE@CJ 2D 2 >6492?:4 H2D 6IE6?D:G6[ 6IE6?5:?8 7C@> #F77 |@E@CD :? qC@<6? q@H[ $A6CCJ }6H w@==2?5 :? {6I:?8E@?[ 2?5 7:?2==J z2JE@? t=64EC:4 :? w@=5C686[ H9:=6 2== 2=@?8 >2<:?8 =:76=@?8 7C:6?5D]k^Am
kAmw6 6?;@J65 9:D E:>6 2?E:BF:?8[ 42>A:?8[ 7:D9:?8[ 9F?E:?8[ 82C56?:?8[ 2?5 E:?<6C:?8 H:E9 ;FDE 23@FE 2?JE9:?8]k^Am
kAmw6 H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D 72E96C[ z6??6E9 #F5Jj 9:D >@E96CDi v=6?2 (28?6C #F5Jj 2?5 q@??:6 (28?6C #F5Jj 9:D H:76[ }2?4J #F5Jj @?6 3C@E96C[ v2CCJ[ 2?5 D:DE6C\:?\=2H[ q@??:6 y] #F5Jj 3C@E96C\:?\=2H[ q:== qC@F:==6EE6j EH@ D:DE6CD\:?\=2Hi $FD2? qC@F:==6EE6 q233j 2?5 !688J qC@F:==6EE6 #665]k^Am
kAm%9@D6 H9@ C6>2:? E@ 496C:D9 9:D >6>@CJ 2C6 9:D D@?[ qC2?5J #F5J @7 z62C?6J[ }63C2D<2j 52F89E6C[ ':<<: {:?5 2?5 9FD32?5[ }:4< {:?5 @7 {:?4@=?[ }63C2D<2j EH@ 8C2?552F89E6CDi r2J=66 {:?5 @7 {:?4@=?j $92J=2 y6DD6? @7 (:49:E2[ z2?D2Dj @?6 8C62E 8C2?552F89E6C t==:6 y6DD6?[ E9C66 3C@E96CDi s@? Wr@??:6X #F5J @7 pFC@C2j q:== Wv2J=6?6X #F5J @7 pFC@C2j s2G6 #F5J @7 v:=E?6Cj D:DE6C q2C3 #F5J q2C?6EE Wy@6=X @7 w2CG2C5j D:DE6C\:?\=2H q2C3 Ws2G6X r92>36C=:? @7 }@CE9 !=2EE6j 3C@E96CD\:?\=2Hi p>:= q233 @7 v:33@?j 2?5 y:> #665 @7 q:==:?8D[ |@?E2?2j 2=@?8 H:E9 ?F>6C@FD ?:646D[ ?6A96HD 2?5 4=@D6 7C:6?5D]k^Am
kAm|6>@C:2=D >2J 36 >256 E@ E96 72>:=J E@ 36 56D:8?2E65 2E 2 =2E6C E:>6]k^Am
kAmtIAC6DD:@?D @7 42C:?8 2?5 <:?5?6DD 42? 36 D6?E E@ E96 72>:=J 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]?6=D@?32F6C79]4@>QmHHH]?6=D@?32F6C79]4@>k^2mk^Am
kAm%96 q2F6C\%@CC6J U2>Aj |249 uF?6C2= w@>6 :? p=>2 :D :? 492C86 @7 E96 2CC2?86>6?ED]k^Am
kAmq2F6C\%@CC6J U2>Aj |249 uF?6C2= w@>6k^Am
kAmp=>2[ }6k^Am
kAmb_g\hhd\c``ck^Am
Obituaries Newsletter
Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox.