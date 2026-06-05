December 29, 1930 - June 2, 2026
kAms2C=6?6 {@:D %C2FE>2?[ hd[ @7 y@9?D@? {2<6[ A2DD65 2H2J A62467F==J @? %F6D52J[ yF?6 a[ a_ae[ 2E E96 {6I:?8E@? #68:@?2= w62=E9 r6?E6C]k^Am
kAm$96 H2D 3@C? @? s646>36C ah[ `hb_[ :? $>:E97:6=5[ }63C2D<2[ E@ r=2F56 2?5 w:=52 W#6?<6?X q=6G:?D] $96 8C6H FA :? CFC2= {6I:?8E@? 2?5 =2E6C 8C25F2E65 7C@> {6I:?8E@? w:89 $49@@= H:E9 E96 4=2DD @7 `hcg] $96 2=D@ 2AAC6?E:465 7@C 2 H9:=6 2D 2 362FE:4:2?] ~? pF8FDE ah[ `hd`[ s2C=6?6 H2D F?:E65 :? >2CC:286 E@ tF86?6 r] w6??6< :? {6I:?8E@?] $:I 49:=5C6? H6C6 3=6DD65 E@ E9:D F?:@?i #@5[ %@>[ zC:D[ y2J?6[ !2EEJ[ 2?5 |2CJ] %96 4@FA=6 =:G65 :? {:?4@=? 2?5 ~>292 7@C D6G6C2= J62CD F?E:= C6EFC?:?8 E@ {6I:?8E@? :? `hdc F?E:= tF86?6VD A2DD:?8] s2C=6?6 7@F?5 =@G6 @?46 282:? 2?5 H2D =2E6C F?:E65 :? >2CC:286 E@ sH:89E %C2FE>2? @? |2C49 h[ `hhe] %96 4@FA=6 =2E6C >256 E96:C 9@>6 2E y@9?D@? {2<6]k^Am
kAms2C=6?6 H2D G6CJ 24E:G6 :? 96C 4@>>F?:EJ 2?5 H2D 2 >6>36C @7 D6G6C2= @C82?:K2E:@?D] $96 H2D 2 >6>36C @7 $E] p??VD r2E9@=:4 r9FC49 2D H6== 2D $E] p??VD p=E6C $@4:6EJ[ !t~ 2?5 {2<6D:56 v@=7] s2C=6?6 2=D@ D6CG65 2D AC6D:56?E 7@C E96 $@C@AE:>:DED[ |CD] y2J466VD 2?5 H2D @?6 @7 E96 7:CDE H@>6? E@ D6CG6 @? E96 {6I:?8E@? $49@@= q@2C5 5FC:?8 E96 f_VD]k^Am
kAm(96? D96 925 D@>6 E:>6 E@ C6=2I[ J@F H@F=5 @7E6? 7:?5 96C 8@=7:?8[ A=2J:?8 42C5D @C 3C:586 H:E9 96C 7C:6?5D[ @C EC2G6=:?8 E@ G:D:E 96C 49:=5C6? 2?5 8C62E\8C2?549:=5C6?]k^Am
kAm$FCG:G@CD :?4=F56 96C 49:=5C6?[ #@5 W{J??6X w6??6< @7 pE=2?E2[ v6@C8:2[ %@> w6??6< @7 !2HEF4<6EE[ #9@56 xD=2?5[ y2J?6 |6J6C @7 z62C?6J[ !2EEJ W|:<6X |2?56=<@ @7 {6I:?8E@?[ 2?5 |2CJ W$4@EEX w@776C36C @7 %F4D@?[ pC:K@?2j `e 8C2?549:=5C6?[ bf 8C62E\8C2?549:=5C6?[ 2?5 @?6 8C62E\8C62E\8C2?549:=5 @? E96 H2Jj D@?\:?\=2H[ #2?5J $EC@9>J6C @7 qFCH6==[ }63C2D<2j D:DE6C\:?\=2H[ |2CJ2?? q=6G:?D @7 vC66=6J[ r@=@C25@j 2D H6== 2D ?F>6C@FD 6IE6?565 72>:=J 2?5 7C:6?5D]k^Am
kAmpD:56 7C@> 96C A2C6?ED[ s2C=6?6 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C EH@ 9FD32?5D[ tF86?6 w6??6< 2?5 sH:89E %C2FE>2?j 52F89E6C[ zC:D $EC@9>J6Cj D:DE6C[ }@C>2 s64<6Cj 3C@E96CD[ r=2F56 q=6G:?D yC][ 2?5 #2J q=6G:?Dj D@?\:?\=2H[ |2C< |6J6C]k^Am
kAm|2DD @7 r9C:DE:2? qFC:2= H:== 36 96=5 @? uC:52J[ yF?6 d[ a_ae[ 2E `_ 2]>] 2E $E] p??VD r2E9@=:4 r9FC49 :? {6I:?8E@? H:E9 u2E96C y@D6 r92G6K @77:4:2E:?8] %96 D6CG:46 H:== 36 =:G6DEC62>65 G:2 E96 #6J?@=5D\{@G6 uF?6C2= w@>6 u2463@@< !286]k^Am
kAm':D:E2E:@? H:== 36 96=5 @? %9FCD52J[ yF?6 c[ a_ae[ 7C@> d E@ f A]>] 2E #6J?@=5D\{@G6 uF?6C2= w@>6 :? {6I:?8E@?]k^Am
kAmx?E6C>6?E H:== 36 96=5 2E $E] p??VD r2E9@=:4 r6>6E6CJ :? {6I:?8E@?]k^Am
kAm|6>@C:2=D 2C6 <:?5=J DF886DE65 E@ E96 {6I:?8E@? r@>>F?:EJ u@F?52E:@? @C E@ $E] p??VD !2C:D9 r6?E6C]k^Am
kAm#6J?@=5D\{@G6 uF?6C2= w@>6 :? {6I:?8E@? :D 9@?@C65 E@ 36 2DD:DE:?8 E96 72>:=J H:E9 2CC2?86>6?ED] !=62D6 D92C6 @?=:?6 4@?5@=6?46D H:E9 E96 72>:=J 3J G:D:E:?8i k2 9C67lQ9EEAi^^C6J?@=5D=@G67F?6C2=9@>6]4@>QmC6J?@=5D=@G67F?6C2=9@>6]4@>k^2mk^Am
Obituaries Newsletter
Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox.