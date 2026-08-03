Delores Marie (Misterek) Houlden Aug 3, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save September 3, 1932 - July 29, 2026kAms6=@C6D |2C:6 W|:DE6C6<X[ 286 hb[ @7 t=H@@5 }63C2D<2 A2DD65 2H2J @? (65?6D52J[ yF=J ah[ a_ae 27E6C 2 D9@CE :==?6DD] $96 H2D 3@C? $6AE6>36C b[ `hba :? t==DH@CE9[ z2?D2D E@ qJC@? 2?5 {@F:D6 Ws6332?X |:DE6C6<]k^AmkAm$96 2EE6?565 2 CFC2= D49@@= ?62C E96 |:DE6C6< #2?49 WD@FE9H6DE @7 t=H@@5X 2?5 E96? 8C25F2E65 H:E9 E96 t=H@@5 w:89 $49@@= 4=2DD @7 `hd_] $96 2EE6?565 E96 }63C2D<2 $E2E6 %62496CD r@==686 :? z62C?6J 7@C @?6 J62C]k^AmkAms6=@C6D >2CC:65 96C 9:89 D49@@= DH66E962CE[ t=5@? w@F=56? @? yF=J b_[ `hd_] %96 4@FA=6 DA6?E >2?J J62CD 72C>:?8 E96 |:DE6C6< #2?49 2?5 C2:D:?8 E96:C E9C66 49:=5C6?i z2E9J Wy2JX q64<[ q@3 2?5 tC:? WzFCEX zF8=6C] s6=@C6D E2F89E D49@@= D6G6C2= J62CD 2?5 E96? 3682? H@C<:?8 2E E96 v@DA6C r@F?EJ %C62DFC6CVD @77:46] p7E6C H@C<:?8 D6G6? J62CD :? E96 %C62DFC6CVD @77:46[ D96 3682? 5FE:6D 2D E96 v@DA6C r@F?EJ %C62DFC6C :? `hed F?E:= 96C C6E:C6>6?E :? a___] p7E6C C6E:C6>6?E[ D96 6?;@J65 H@C<:?8 7@C 2 E:>6 2E {:EE=6 p?86=D s2J r2C6 2?5 2D 2 DF3DE:EFE6 E62496C 7@C t=H@@5 2?5 tFDE:D D49@@=D] $96 D2:5 >2?J E:>6D E92E H@C<:?8 H:E9 E96 J@FE9 H2D 96C 8C62E6DE 6?;@J>6?E] s6=@C6D 2=D@ H2D 2? 244@>A=:D965 A:2?:DE 2?5 @C82?:DE 7@C ~FC #6566>6C {FE96C2? r9FC49]k^Am kAms6=@C6D =@G65 92G:?8 2 3:8 G686E23=6 2?5 7=@H6C 82C56?] $96 925 2 8C62E DE@CJ 23@FE 96C 3:8 82C56? @FE 3J E96 H6== @? E96 72C>] (9:=6 A:4<:?8 362?D D96 =@@<65 5@H? E@ D66 2 C2EE=6 D?2<6 :? E96 ?6IE C@H] %96 D?2<6 H2D D@@? 5:DA2E4965 2?5 E96 362? A2E49 H2D ?68=64E65 7@C 2 76H 52JD 27E6C E92E]k^Am kAm$FCG:G@CD :?4=F56 96C 49:=5C6? z2E9J Wy2JX q64<[ q@3 2?5 tC:?[ 2== @7 t=H@@5j `_ 8C2?549:=5C6?\ y677 Ws6p??X q64< @7 t=H@@5[ $2C2 q64< @7 {6I:?8E@?[ s2G:5 W|2CD6?2X @7 t=H@@5 2?5 {2C2 Wv=6?X $EC:4<=2?5 @7 w@=5C686[ yq w@F=56? @7 q2EE=6 rC66<[ z2C2 w@F=56? @7 {:?4@=?[ z6?5C2 y@9?D@? @7 ~G6C=2?5 !2C<[ z$[ z@=6 Ww62E96CX zF8=6C @7 z62C?6J[ %J=6C W{:?5D6JX zF8=6C @7 y@9?D@? {2<6 2?5 q6? Wp?2X zF8=6C @7 ~G6C=2?5 !2C<[ z$]j ba ½ 8C62E 8C2?549:=5C6? 2?5 d 8C62E 8C62E 8C2?5<:5D] p=D@ DFCG:G:?8 :D D:DE6C\:?\=2H |2C:=J? w@F=56?[ @7 $2=:?2[ z$ 2?5 >2?J ?:646D 2?5 ?6A96HD]k^Am kAm!C6465:?8 96C :? 562E9 H2D 96C 9FD32?5[ t=5@?j 96C A2C6?ED 2?5 3C@E96CD s62? 2?5 {66 |:DE6C6<]k^AmkAm%96C6 H:== 36 ?@ G:6H:?8 @C G:D:E2E:@?] |6>@C:2= D6CG:46 H:== 36 pF8FDE g[ a_ae 2E `_ib_ p| 2E ~FC #6566>6C {FE96C2? r9FC49[ t=H@@5[ }63C2D<2 H:E9 #6G] p2C@? (:EE[ @77:4:2E:?8] !C:G2E6 72>:=J :?FC?>6?E H:== 36 2E a !| 2E t=H@@5 r6>6E6CJ[ t=H@@5[ }63C2D<2] t=H@@5 uF?6C2= w@>6 @7 t=H@@5[ }63C2D<2 :D :? 492C86 @7 E96 2CC2?86>6?ED] r@?5@=6?46D 2?5 A6CD@?2= C67=64E:@?D >2J 36 =67E 2E k2 9C67lQ9EEAi^^6=H@@57F?6C2=9@>6]4@>Qm6=H@@57F?6C2=9@>6]4@>k^2m]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Recommended for you Watch Now: Related Video Brett Lindstrom attempts a rare feat: Winning as an independent Ceuta enclave "almost" back to normal after migrant influx Ceuta enclave "almost" back to normal after migrant influx Ames Avenue Safe Mobility Recovery Plan Ames Avenue Safe Mobility Recovery Plan Donald Trump trying to 'change the narrative away from the Iran war' ahead of midterms Donald Trump trying to 'change the narrative away from the Iran war' ahead of midterms