Della Fern Barnes Oct 16, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save December 13, 1937 - October 9, 2026kAmx? =@G:?8 >6>@CJ 2?5 2 46=63C2E:@? @7 =:76[ s6==2 u] q2C?6D A2DD65 2H2J A62467F==J ~4E@36C h[ a_ae[ 2E gh J62CD @=5[ DFCC@F?565 3J 96C DA64:2= 42C6 8C@FA 2?5 q$p 9@>6 962=E9 42C6 AC@G:56CD 7@C E96 =2DE EH@ J62CD] s6==2 H2D 3@C? @? s646>36C `b[ `hbf[ E@ v6@C86 w] !:?<6CE@? 2?5 |2E:=52 |28?FD@? @7 {6I:?8E@?[ }63C2D<2 2?5 8C6H FA @? 2 !=2EE6 '2==6J 72C> ?62C E96C6] $96 2EE6?565 D49@@=D :? s2HD@? r@F?EJ 2?5 :? `hcc 2E E96 qF772=@ vC@G6 !C6D3JE6C:2? r9FC49 ?62C H96C6 D96 =:G65] s6==2 2446AE65 E96 {@C5 y6DFD :?E@ 96C 962CE] $96 =@G65 =:DE6?:?8 E@ r9C:DE:2? >FD:4] $96 H2D G6CJ E2=6?E65 2E >FD:4 2?5 @?46 H@? 2 ?2E:@?2= 2CE 4@?E6DE 2?5 H2D @776C65 2? @AA@CEF?:EJ E@ H@C< :? E96 2CE 3FD:?6DD 7C@> 9@>6] $96 2=D@ 5:5 46C2>:4D 2?5 >256 D6G6C2= >6>@C:2= :E6>D E92E D96 496C:D965] ~? |2C49 c[ `hde[ s6==2 >2CC:65 w6?CJ (] Ww2?<X q2C?6D :? {6I:?8E@?[ }63C2D<2] w2?< H@C<65 :? 4@?DECF4E:@? 2?5 :? E96 DAC:?8 @7 `hdf[ E96J >@G65 E@ $2? p?E@?:@[ %6I2D] '2C:@FD ;@3D E@@< E96> 24C@DD E96 DE2E6 E@ {F33@4< 2?5 $2? p?86=@[ H96C6 3@E9 3642>6 >6>36CD @7 E96 u2:CG:6H tG2?86=:42= r9FC49[ H96C6 s6==2 E2F89E $F?52J D49@@= 7@C `f J62CD] x? `hed[ s6==2 8C25F2E65 7C@> p=2>@ r@==686 @7 r@D>6E@=@8J 2?5 H@C<65 7@C >2?J J62CD 2D 2 362FE:4:2?] $96 2=D@ EC2:?65 :? E96 7=@C2= 2CC2?86>6?ED :?5FDECJ 7@C 2 D9@CE E:>6] %96? >@G:?8 E@ $2? p?86=@[ D96 3642>6 2 $92<=66 5:DEC:3FE@C 2?5 3642>6 7C:6?5D H:E9 >2?J @7 96C 4FDE@>6CD] x? |2C49[ 96C 2?5 w2?< >@G65 E@ p>2C:==@[ %6I2D H96C6 E96J >256 E96:C A6C>2?6?E 9@>6 2?5 3642>6 >6>36CD @7 E96 !2C2>@F?E q2AE:DE r9FC49] %96? 2 >6>36C @7 z:?85@> z6JD 2?5 DFAA@CE65 E96 f__ 4=F3 2?5 >2?J @E96C @C82?:K2E:@?D] ~? pF8FDE `h[ a_`a[ 27E6C de J62CD @7 >2CC:286[ 96C 36=@G65 9FD32?5 2?5 =@G6 @7 96C =:76 A2DD65 2H2J 7C@> 42?46C] s6==2 56DA6C2E6=J =@@<65 7@CH2C5 E@ ;@:?:?8 9:> :? w62G6?] s6==2 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C A2C6?EDj 7@FC 3C@E96CD[ v=6?[ v6?6[ {6H:D 2?5 {6@?2C5j 96C D:DE6C[ xC6?6 v2C5?6C[ @7 t=H@@5j D:DE6CD\:?\=2H[ s@??2 2?5 {@CC2:?6[ @7 !@CE=2?5[ ~C68@?[ |2C8: @7 p>2C:==@[ %) 2?5 r2C@=J?[ @7 qC@@>7:6=5[ r@=@C25@] $FCG:G@CD :?4=F56 96C D:DE6CD[ |2CJ 2?5 r=:77 q2C?6D[ @7 {6I:?8E@?[ }63C2D<2[ yF5: 2?5 q:==J zJ=6[ @7 {632?@?[ |:DD@FC:j 96C 3C@E96C[ s2=6[ @7 qC@@>7:6=5[ r@=@C25@j s@??2 W{2CCJX rC2:?[ @7 $2? p?E@?:@[ %6I2Dj y@2?? W#:492C5X[ @7 (@69C=6[ @7 {6I:?8E@?[ }63C2D<2j $F6 q2C?6D[ @7 {6I:?8E@?[ }63C2D<2j u=@C6?46 Wq@3X }2EK<6[ @7 vC66? {627[ (xj tG6=J? qC@H?[ @7 z2J46[ (* 2?5 >2?J =@G:?8 ?:646D[ ?6A96HD[ 72>:=J 2?5 7C:6?5D] uF?6C2= D6CG:46D 7@C 46=63C2E:@? @7 =:76 H:== 36 96=5 2E aA>[ %F6D52J[ ~4E@36C a_[ a_ae[ 2E {28C@?6 q=24<3FC?\$92H uF?6C2= s:C64E@CD] x?E6C>6?E H:== 7@==@H 2E |6>@CJ v2C56?D r6>6E6CJ :? p>2C:==@[ %6I2D] %96 72>:=J H:== C646:G6 7C:6?5D 7@C 2 G:6H:?8 7C@> a\cA> @? |@?52J[ ~4E@36C `h[ a_ae[ 2E E96 7F?6C2= 9@>6 492A6=]k^Am Obituaries Newsletter Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox. Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Recommended for you Watch Now: Related Video Highlights: Wahoo defeats Ashland-Greenwood in overtime thriller Suspicious letter prompts bomb squad response at Omaha office for U.S. Sen. Pete Ricketts Omaha office Suspicious letter prompts bomb squad response at Omaha office for U.S. Sen. Pete Ricketts Omaha office Bend, OR school shooting: Community mourning day after tragic incident Bend, OR school shooting: Community mourning day after tragic incident Trump donor sues Kimberly Guilfoyle, alleges defamation amid new allegations Trump donor sues Kimberly Guilfoyle, alleges defamation amid new allegations