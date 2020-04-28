Death Notice

Garry Lee Schmidt, 75, of Lexington, died Monday, April 27, 2020 at Plum Creek Care Center in Lexington. No services are planned at this time.  Reynolds-Love Funeral Home in Lexington is honored to be assisting the family with arrangements. Please share online condolences with the family by visiting: reynoldslovefuneralhome.com

To plant a tree in memory of Garry Schmidt as a living tribute, please visit Tribute Store.

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