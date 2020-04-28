...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING
FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 060,
072 AND 082...
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH
WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE
WEATHER ZONES 060, 072 AND 082...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HASTINGS HAS ISSUED A FIRE
WEATHER WATCH, WHICH IS IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON
THROUGH WEDNESDAY EVENING. A RED FLAG WARNING ALSO REMAINS IN
EFFECT UNTIL 8 PM THIS EVENING.
* AFFECTED AREA...IN NEBRASKA, FIRE WEATHER ZONE 060 DAWSON,
FIRE WEATHER ZONE 072 GOSPER AND FIRE WEATHER ZONE 082 FURNAS.
* WINDS...NORTHWEST 20 TO 30 MPH WITH WIDESPREAD GUSTS AROUND 45
MPH THIS AFTERNOON. ON WEDNESDAY, WINDS WILL BE 15 TO 25 MPH
WITH GUSTS TO AROUND 30 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 20 PERCENT BOTH THIS AFTERNOON AND
TOMORROW AFTERNOON.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL BE DIFFICULT TO CONTROL.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED. USE EXTREME CAUTION IF
ENGAGING IN ACTIVITIES THAT COULD START A FIRE.
* ADDITIONAL INFORMATION...ISOLATED SHOWERS AND THUNDERSTORMS
ARE ALSO EXPECTED THIS AFTERNOON. THIS MAY LEAD TO ERRATIC
WINDS AND LOCALLY HIGHER GUSTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE FORECAST TO OCCUR. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE
RED FLAG WARNINGS.
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