A Funeral Service for Deannah K. Fetters will be held on Friday, July 31, 2026, at 10:30 a.m. at Mt. Calvary Lutheran Church, Holdrege, Nebraska, with Pastor Kenton Birtell, officiating. Interment will follow at the Prairie Home Cemetery, Holdrege, Nebraska.
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