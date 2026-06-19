Elinor Marlene Cupp left our world on a beautiful Sunday morning, May 31, 2026, at the age of 92, surrounded by family. She lived a fulfilling and productive life, which included her two much loved daughters and her extensive public service.
kAm|2C=6?6 3682? 96C =:76 @? pAC:= `g[ `hbc[ :? |@?C@6 r@F?EJ[ ~9:@[ 8C@H:?8 FA :? (@@DE6C] p=H2JD 2? 6I46==6?E DEF56?E[ D96 H2D 24E:G6 :?D:56 2?5 @FED:56 E96 4=2DDC@@>] %9:D :?4=F565 2 EC:A E@ E96 ?2E:@?2= DA6649 2?5 5632E6 E@FC?2>6?E :? q@DE@? 2D @?6 @7 E96 7:CDE 76>2=6 4@?E6DE2?ED] %9:D H2D @?6 @7 E96 7:CDE @7 >2?J 32CC:6CD E92E D96 96=A65 E@ 3C62<] p7E6C 8C25F2E:?8 7C@> (@@DE6C w:89 $49@@=[ D96 2EE6?565 q2=5H:?\(2==246 r@==686 :? r=6G6=2?5[ H96C6 D96 6I46==65 2D 2 DEF56?E 2?5 >6E E96 =@G6 @7 96C =:76[ #@36CE Wq@3X rFAA] %96 EH@ >2CC:65 :? (@@DE6C 2?5 E96? >@G65 E@ }@CE9 r2C@=:?2 H96C6 q@3 H2D :? E96 |2C:?6D] %9FD 3682? 2? :?E6C6DE:?8 25G6?EFC6 E9C@F89 =:76 H:E9 |2CJ 2?5 p>J 2=@?8 7@C E96 C:56[ 324< E@ ~9:@[ ?6IE E@ s6EC@:E[ 7@==@H65 3J $E] {@F:D[ r9:428@[ 2?5 }63C2D<2[ 7C@> ~>292 E@ {6I:?8E@?[ 2?5 E96? {:?4@=?[ E96 7:?2= DE@A]k^Am
kAm%9C@F89@FE 96C =:76[ |2C=6?6 7@4FD65 @? @E96CD[ DE2CE:?8 H:E9 96C 52F89E6CD[ 2?5 E96? AFCDF:?8 2 42C66C 5@>:?2E65 3J D6CG:46 E@ @E96CD 2?5 E96 4@>>@? 8@@5] %9:D :?4=F565 D6CG:?8 2D s:C64E@C @7 E96 {6I:?8E@? vC2?5 v6?6C2E:@? r6?E6C[ tI64FE:G6 s:C64E@C @7 E96 }63C2D<2 s6>@4C2E:4 !2CEJ[ E96? tI64FE:G6 s:C64E@C @7 E96 }63C2D<2 r:G:= {:36CE:6D &?:@? Wpr{&X] $96 H@C<65 @? 4@F?E=6DD 6=64E:@?D 7@C @G6C c_ J62CD[ 2?5 H2D 2 56=682E6 E@ E96 s6>@4C2E:4 }2E:@?2= r@?G6?E:@? :? pE=2?E2] p>@?8 ?F>6C@FD 2AA@:?E>6?ED E@ 4@>>:EE66D 2?5 4@F?4:=D[ D96 D6CG65 D:I J62CD @? E96 }63C2D<2 q@2C5 @7 !2C@=6] qFE 96C H@C< :? E96 {:?4@=? r:EJ {:3C2C:6D 2?5 2D 2 >6>36C @7 E96 {:?4@=? {:3C2CJ q@2C5 @7 %CFDE66D 27E6C q@3 5:65[ H2D A6C92AD 96C 72G@C:E6 A2CE @7 96C =:76 25G6?EFC6] xE H2D 2 A6C764E 7:E 7@C 2 A6CD@? H9@D6 72G@C:E6 BF@E6 H2D Qx 42??@E =:G6 H:E9@FE 3@@<D]Q W%9@>2D y6776CD@?Xk^Am
kAm|2C=6?6 H2D 2 H@?56C7F= H:76[ 2? 6I46==6?E >@E96C[ =@G:?8 D:DE6C 2?5 2 8@@5 4:E:K6? H9@ 96=A65 96C 4@>>F?:E:6D 36 36EE6C A=246D 2?5 96=A65 2== E96 A6@A=6 :? E96>] $96 H2D 2=D@ 2 E2=6?E65 2CE:DE[ H9@ A2:?E65 D46?6D @7 CFC2= }63C2D<2[ 7@C H9:49 D96 H@? D6G6C2= 2H2C5D 2E 2CE D9@HD] w6C 9@FD6 H2D 7:==65 H:E9 96C H@C<] $96 925 2 8C62E D6?D6 @7 9F>@C[ 6DA64:2==J =@G:?8 ;@<6D 2?5 AF?D W…<?@H:?8 6G6CJ 42=6?52CVD 52JD 2C6 ?F>36C65…X] }6G6C 2 AFD9@G6C[ |2C=6?6 H2D D>2CE[ E2=6?E65[ 2?5 <:?5] $96 H:== 36 >:DD65]k^Am
kAm$96 :D DFCG:G65 3J 96C 52F89E6CD[ |2CJ rFAA 2?5 p>J }6HDF>[ E96:C 9FD32?5D r]%] }6HDF> 2?5 %@> |2<2Cj E9C66 H@?56C7F= 8C2?5D@?D[ !2EC:4< WsC] t=:K236E9 zC27EX[ s2?:6=[ 2?5 %9@>2D W|682?Xj EH@ 8C62E 8C2?549:=5C6?[ r92C=@EE6 2?5 w6?CJ[ H:E9 2 E9:C5 E@ 2CC:G6 =2E6C E9:D J62Cj 96C 3C@E96C[ |24 !6EEJ Wv=@C:2Xj D:DE6C\:?\=2H[ y62? rFAAj 2?5 >2?J ?:646D 2?5 ?6A96HD] $A64:2= E92?<D E@ 2== E96 A6@A=6 2E u2==3C@@< pDD:DE65 {:G:?8 2?5 E96 42C68:G6CD @7 w:==4C6DE w@DA:46 H9@ 96=A65 96C 2E E96 6?5 @7 E9:D ;@FC?6J]k^Am
kAmp >6>@C:2= D6CG:46 H:== 36 96=5 2E `_ib_ 2]>] @? %9FCD52J yF?6 ad[ a_ae 2E qFE96CFD |2D6C 2?5 {@G6 uF?6C2= w@>6[ c_c_ p $E[ {:?4@=?]k^Am
kAm|2C=6?6 H@F=5 2AAC64:2E6 2?J 5@?2E:@?D E92E >2J 36 >256 :? 96C >6>@CJ 8@ E@ E96 {:?4@=? r:EJ {:3C2C:6D]k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3>=79]4@>QmHHH]3>=79]4@>k^2mk^Am
Obituaries Newsletter
Sign up to get the most recent local obituaries delivered to your inbox.