The Around Town section of the Clipper-Herald is to notify the public of upcoming events and to publicize pertinent information from individuals, groups or service organizations.
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